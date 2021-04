Ion Dichiseanu, de 3 luni în stare gravă la spital. Fiica sa: Este conștient, poate vorbi, doar că noi nu avem voie

Potrivit Ioanei Dichiseanu medicii l-au diagnosticat greșit pe tatăl ei cu cancer, iar în timpul unor investigații acesta s-ar fi infectat cu o bacterie agresivă, motiv pentru care se află momentan internat la ATI.

"Este stabil, adică nu este nici ceva spre mai rău, nici, din păcate, spre foarte bine. Eu mă rog la Dumnezeu și cu ajutorul medicilor de acolo de la ATI de la Floreasca, pentru că să știți că am observat că în ultima perioadă se aruncă atâta cu noroi pe partea asta de terapie intensivă...

Ce s-a întâmplat concret? A fost un diagnostic pus greșit. Trei medici îl suspectau de cancer și el nu are așa ceva. Era o simplă pleurezie și în urma unei bronhoscopii cu o biopsie s-a infectat cu o bacterie extrem de agresivă și așa a ajuns la Spitalul Floreasca, unde oamenii sunt senzaționali. El este conștient, poate vorbi, doar că noi nu avem voie. Vă dați seama, nu are telefon. Este totuși o secție de ATI unde sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm. S-au făcut mai multe teste de COVID. El este la secția ATI non-COVID. Nu are legătură cu COVID. Eu sper să stea cât mai puțin si să vină acasă, să fie o recuperare rapidă, dar asta în primul rând doar cu ajutorul lui Dumnezeu și în al doilea rând, cu ajutorul medicilor care se ocupă de el.", a declarat Ioana Dichiseanu, într-o intervenție telefonică la RealitateaPlus.