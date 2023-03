Iohannis, întrevedere cu Secretarul General al OIF: România rămâne un stat angajat în mişcarea francofonă

Louise Mushikiwabo efectuează o vizită în România, în perioada 16-17 martie 2023, la invitaţia şefului statului român. În cadrul întâlnirii cu Secretarul General Louise Mushikiwabo, preşedintele Klaus Iohannis şi-a exprimat aprecierea pentru excelenta cooperare cu OIF, organizaţie în care ţara noastră are un rol deosebit, de Stat-far al regiunii Europei Centrale şi de Est, a informat Administraţia Prezidenţială.



Preşedintele României a evidenţiat că ţara noastră va rămâne un stat angajat în mişcarea francofonă, urmărind atingerea obiectivelor şi ţintelor Cadrului Strategic 2023-2030 şi a subliniat, în context, interesul României, în calitate de important contribuitor la activitatea şi bugetul Organizaţiei, de a obţine o poziţie de vârf în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, fie la nivelul Secretariatului de la Paris, fie ca Reprezentant Regional al uneia dintre reprezentanţele externe ale OIF.



Preşedintele României şi Secretarul General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei au avut, totodată, un schimb de opinii asupra situaţiei internaţionale şi a multiplelor crize pe care războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei le-a produs la nivel global, cu efecte grave asupra economiei şi securităţii alimentare în multe dintre ţările francofone.



La rândul său, Secretarul General Louise Mushikiwabo a transmis preşedintelui Klaus Iohannis felicitările sale şi ale Organizaţiei pentru aniversarea celor 30 de ani de Francofonie instituţională, un eveniment care este în atenţia întregii mişcări francofone, în care România joacă de la înfiinţare un rol deosebit de important.



Totodată, oficialul OIF a apreciat în mod deosebit eforturile României de a facilita fluxul de cereale din Ucraina spre pieţele mondiale şi ajutorarea refugiaţilor ucraineni, cât şi sprijinirea economiei Republicii Moldova, grav afectată de războiul din Ucraina.

30 de ani de apartenenţă a ţării noastre la Francofonia instituţională





După convorbirile oficiale, preşedintele Klaus Iohannis şi Secretarul General Louise Mushikiwabo au deschis lucrările Conferinţei "Francofonia viitorului: educaţia pentru dezvoltare durabilă!", desfăşurată sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.



Reuniunea la nivel înalt inaugurată de preşedintele României a reprezentat evenimentul central de marcare a celor 30 de ani de apartenenţă a ţării noastre la Francofonia instituţională, titlul Conferinţei constituind de altfel tema fanion a momentului aniversar din acest an.



Conferinţa de la Palatul Cotroceni, la care au mai participat prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, şi înalţi reprezentanţi ai structurilor francofone, miniştri ai educaţiei din România, Franţa, Maroc, Mauritius, Camerun, New Brunswick - Canada, a oferit ocazia de a face cunoscut statutul ţării noastre, care ocupă locul al doilea la nivel global ca număr de filiere francofone afiliate Agenţiei Universitare a Francofoniei. În intervenţiile susţinute, miniştrii educaţiei au prezentat exemple de bune practici dezvoltate la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă.



România îşi doreşte să colaboreze din ce în ce mai strâns cu parteneri internaţionali în vederea dezvoltării de bune practici, instrumente şi materiale relevante pentru educaţia privind schimbările climatice şi mediul, precum şi în dezvoltarea de infrastructură şcolară sustenabilă.



Participanţii la conferinţă au indicat cooperarea internaţională în domeniul educaţiei privind schimbările climatice şi mediul ca fiind esenţială în procesul de construcţie a unui viitor sustenabil pentru România şi pentru întreaga Francofonie, a precizat sursa citată.

