Înghețata cu omizi, specialitatea africană care face furori în Ţările Calde

Tapiwa Guzha are doar 22 de ani, dar și-a creat deja un renume. Publicații din toată lumea au scris despre Tapi Tapi, mica lui cafenea din Cape Town în care poți să încerci sortimente de înghețată cu ingrediente neobișnuite. "Înghețată făcută manual, autentic africană", scrie pe un semn la intrare. Iar autentic înseamnă orice îți oferă Africa și e comestibil. Într-un colț se află vitrina frigorifică plină cu înghețată în toate nuanțele, de la vanilie la cacao și ciocolată neagră.

Oferta e mai mult decât variată, dar dacă citești aromele de pe tăblița neagră, s-ar putea să vrei să te gândeşti de două sau mai multe ori: sunt multe ingrediente naturale nemaiîntâlnite într-o înghețată, unele bizare chiar, de pildă praful de insecte uscate și zdrobite.

Tshego Kale, un student care lucrează part-time în cafenea, explică meniul: "Mai întâi avem prekese și gem de mere kei (fructe asemănătoare cu caisele - n.red.). Prekese este un condiment din vestul Africii, folosit uneori în supe. Merele Kei sunt un fruct acrișor, dar înghețata este dulce cu o notă ușor amăruie." O altă înghețată apreciată este cea din rooibos, o plantă din Africa de Sud ale cărei frunze sunt folosite pentru a face ceai, ananas fermentat și lămâie. "Este dulce, nu foarte densă; e bună pentru zilele toride", spune tânărul.

Există și trei sortimente care conțin chin chin, o gustare din vestul Africii. Unul dintre acestea, care combină chin chin cu Egusi, un mix de semințe din bucătăria vest-africană, dovleac, scorțișoară și nușcoară, e foarte apreciat de occidentali. "Cei care vin din străinătate îmi spun că are un gust care le amintește de Crăciun", spune angajatul. Tapiwa Guzha a venit din Zimbabwe în Cape Town când era student la biotehnologie. În cei doi ani de când a deschis, a creat aproape 900 de sortimente de înghețată. Fiecare dintre acestea este unic și nu se repetă. Când născocește o nouă aromă, Guzha se gândește la un ingredient și la ce trebuie să facă pentru a reuși să-l folosească, relatează The Guardian.

Ideea de a deschide localul i-a venit în 2018, în timpul cercetării post-doctorat într-o unitate de biotehnologie. Făcea de zece ani înghețată cu ingrediente sub formă de pulbere livrată la laboratorul de cercetare, dar când a văzut un show gastronomic și-a dat seama că nu a făcut niciodată o înghețată cu specific african. "Am realizat că era ceva greșit în sistem. Momentul în care simți o aromă te conectează cu căminul, cu cultura, cu pământul tău - e o experiență diferită", spune el. Guzha a strâns bani un an și jumătate, apoi și-a dat demisia și și-a început propria afacere: în februarie 2020 a deschis Tapi Tapi.

