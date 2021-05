Împuterniciți pe funcțiile de conducere din Poliție. Bode: Să ne gândim la introducerea mandatului. Situaţia este îngrijorătoare!

"Situaţia este una îngrijorătoare"

"Poate că nu ar fi lipsit de importanţă să ne gândim la introducerea instituţiei mandatului. Nu ştiu dacă este sănătos ca în fruntea unui Inspectorat Judeţean de Poliţie să se regăsească un poliţist corect, integru, timp de 10-15 ani.

În acest, moment, dacă ne referim la inspectorii şefi de la judeţ, sunt 20 de titulari, cinci, de asemenea, sunt titulari, dar sunt detaşaţi în alte inspectorate. Dar, la nivelul Poliţiei Române, situaţia este una îngrijorătoare. Nu aş vrea să greşesc, dar Poliţia Română are 49.000 de angajaţi în acest moment. Deficitul este undeva la 18%-19%. 11.000 de poliţişti lipsesc în acest moment. Avem prinse în schemă 7000 de posturi de conducere, fie că vorbim de ofiţeri sau subofiţeri. 4800 sunt ocupate, în acest moment. Din cele 4800, 1300 de funcţii de conducere sunt împuterniciţi - 30%. Este un procent foarte mare şi nu putem rezolva această problemă numai prin organizarea concursurilor", a spus Lucian Bode, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

"Responsabilităţile mele sunt limitate în ceea ce priveşte împuternicirea"

"Cetăţenii se uită la vârf şi spun "domnule, sunt împuterniciţi cei 10, 12, 15 şefi de inspectorate, la nivelul Poliţiei Capitalei sau la nivelul Inspectoratului General". Dar iată că vorbim de sute şi sute de poziții. Am dat exemplu, zilele trecute, analizând în primele patru luni ale anului 2021, pe trei structuri - poliţie, poliţie de frontieră şi jandarmi - câţi împuterniciți au fost instalaţi în funcţie şi am ajuns undeva la 250. Am fost acuzat că eu i-am împuternicit pe aceşti oameni. Nu! Eu împuternicesc inspectorul-şef şi responsabilităţile mele sunt limitate în ceea ce priveşte împuternicirea. Dar vorbim despre şefi de servicii, şefi de politie orăşenească, vorbim de adjuncţi.

O componentă importantă în acest proiect de reformă despre carea vorbeam trebuie să fie stabilitatea pe funcţii şi organizarea de concursuri. Pe zona Poliţiei Române, am încredere că aceste lucruri se vor rezolva, într-un viitor foarte apropiat. O componentă importantă a mandatului noului şef al Poliţiei Române este aceasta de a organiza concursuri de ocupare a funcţiilor, de la bază până la vârf şi invers pentru că sunt 1300 de posturi de conducere în tot ceea ce înseamnă Poliţia Română. Am încredere că şi în celelalte structuri acest lucru se va întâmpla", a mai spus Lucian Bode.

