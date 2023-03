Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM, susține că IMM Invest rămâne cel mai accesat instrument financiar la îndemâna întreprinderilor mici și mijlocii din România. Acesta a explicat la DC NEWS cu ce noutăți a venit acest program în anul 2023, dar și ce facilități au fost create pentru întreprinzători.

"Este clar că IMM Invest rămâne cel mai accesat instrument financiar la îndemâna întreprinderilor mici și mijlocii deoarece față de anul trecut am venit cu facilități mai mari mediul de afaceri. Primul lucru este dobânda care poate ajunge până la un an de zile, subvenționarea dobânzii. Al doilea lucru este faptul că banca poate acorda o perioadă de grație de un an jumătate.

În plus, am introdus o nouă categorie de IMM-uri, cele mediu capitalizate, adică întreprinderile mici și mijlocii care depășesc 249 de angajați, cifra de 50 de milioane de euro până la maxim 500 de angajați și 100 de euro. Ca și coduri CAEN prin IMM Invest Plus și cele patru sub-componente pe care le gestionăm noi, practic se finanțează orice activitate, orice cod CAEN.

Noi așteptăm, pe lângă epuizarea acestui buget, să ajungem la sfârșitul anului la o cifră ambițioasă de 100 de mii de credite acordate. Până în prezent s-au acordat 62 de mii de credite și sperăm ca până la sfârșitul anului, mai ales că este pentru prima dată când întreprinzătorii au la dispoziție un an de zile, în perioadele de programare anterioare practic se prelungea din 6 în 6 luni și ne rămâneau nouă de implementat cam 2-3 luni, deci anul acesta este în premieră, IMM Invest se va derula până la sfârșitul anului. Se pare că războiul va mai dura și probabil că va fi prelungit și pentru anul viitor", a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM: Am avut o surpriză

Întrebat câte bănci s-au înscris în program și care sunt sumele pe care le estimează că le vor acorda, Dumitru Nancu a declarat: "Aici am avut iarăși o surpriză. Pe bugetul nostru de 6,2 miliarde a fost supra-subscris de instituțiile financiare bancare la 21,9 miliarde, de aproape patru ori. Avem 19 instituții financiar bancare, adică în tot sistemul bancar avem convenții de garantare și s-au înscris în acest program. De ce? Pentru că practic anul acesta pe lângă bugetul de 6,2 miliarde vin prelungirile de credit din anii anteriori. Ne așteptăm la cel puțin 18 mii de prelungiri și am să explic puțin cum funcționează acest program pentru a înțelege mai bine.

Pe programul IMM Invest Plus, unde avem cele două tipuri de facilități: linia de credite de investiții care pot ajunge până la 10 mii de lei și linia de capital de lucru care poate ajunge până la 5 milioane de lei. În anii precedenți întreprinzătorul avea posibilitatea să-și prelungească încă 3 ani de zile capitalul de lucru. Deci practic cei care au luat IMM Invest în anul 2020 vin anul acesta la prelungire, deci își mai prelungesc încă 3 ani de zile. În 2020 noi am acordat 26 de mii de credite, deci practic din start avem 18 mii, care se adaugă la bugetul actual".

