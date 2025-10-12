Grindeanu atacă Ministerul Finanțelor: Asta n-a apărut în presă!

Șeful PSD a acuzat instituția că a provocat un blocaj administrativ în toată țara prin modul în care a gestionat Ordonanța 52.

Potrivit acestuia, actul normativ a fost adoptat în grabă, fără o analiză reală a efectelor, ajungând să blocheze activitatea administrațiilor locale, inclusiv deszăpezirea, astuparea gropilor sau convocarea ședințelor de consiliu local.

„S-a dat ordonanța, după care s-a constatat că nu e bine - că primăriile nu mai pot face nici măcar deszăpezire, că nu se mai pot astupa gropile, că nu se mai poate convoca o ședință de consiliu local. Știți că astfel de lucruri, cumva, se dau prin presă.

Cum a ieșit ordonanța asta din Guvern? Am întrebat și eu după aceea. L-am întrebat și pe prim-ministru. A venit Ministerul Finanțelor și a citit proiectul pe bandă. Știți că există diverse amendamente care pot fi făcute în timpul ședințelor de guvern, dacă și ceilalți miniștri avizatori sunt de acord.

Ministerul Finanțelor a vrut să reglementeze și a anunțat că va reglementa câteva domenii. În momentul în care a citit, a citit un amendament care nu are nicio legătură cu realitatea.

Mai zic ceva, că e un lucru inedit, care până acum poate n-a apărut, sau cel puțin nu l-am văzut în presă: Știți cine au cerut primii să se amendeze ordonanța 52? Ministerul Finanțelor!

Au cerut să fie exceptați ei. După ce au dat textul, și-au dat seama că trebuie să fie exceptați.

Asta este o chestiune care, cum să spun, nu putea fi discutată în coaliție. Premierul Bolojan, cred că n-a realizat nici el, și sigur n-a realizat. Mi-a și spus în timpul ședinței.

Asta ține de cum îți gestionezi, ca prim-ministru, ședințele de guvern. Dacă stabilești că în ședințele de guvern nu intră amendamente de acest tip și că totul se discută înainte, se avizează și se dezbate în ministerele avizatoare, atunci aceea e regula.

Dacă permiți să se întâmple altfel... Eu am fost parte din mai multe guverne, am avut prim-miniștri care au permis și într-o formă, și în cealaltă. Depinde de modul în care conduci tu”, a zis Sorin Grindeanu.

Vina este la Ilie Bolojan?



„Da, numai că de această dată m-a asigurat că știe unde s-a greșit și că, în această săptămână, se va corecta”, a conchis Sorin Grindeanu.

„Apropo de Ordonanța 52... E exemplul perfect în care vii și faci prostește, ca niște idioți, și reduci toate acele lucruri și, de fapt tu, blochezi tot. După care vii tu, cel care ai promovat, și ceri excepții pentru tine!”, a mai zis liderul PSD.