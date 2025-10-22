Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral

Sorin Grindeanu a declarat că partidul își propune să revină la valorile tradiționale, renunțând la sintagma de „partid progresist” din statut. Acesta a explicat că măsura reflectă dorința electoratului și a membrilor PSD și nu reprezintă o reacție la opiniile externe.

Sorin Grindeanu a spus că pentru PSD contează mai mult opinia cetățenilor români și a membrilor de partid decât criticile unor comentatori din spațiul public.

„Amintea mai devreme Claudiu despre drumul nostru de săptămâna trecută, unde am fost și cu Claudiu și cu Olguța la Amsterdam, la Partidul Socialiștilor Europeni, unde am văzut cel puțin în țară cum suspinau niște domni, cum se căinau că noi propunem în statut să scoatem acea sintagmă de partid progresist și să înlocuim acest lucru cu un partid care are la bază valorile tradiționale ale României, religie, cultură, toate lucrurile care țin de fapt de ceea ce ne-a identificat în acești ani.

Pentru că noi așa am fost, acea sintagmă, și așa suntem, acea sintagmă era una greșită. Vă spun direct că nici pe mine, nici pe Olguța, nici pe Claudiu nu ne-a interesat la Amsterdam, ba chiar din contră, ce ne spuneau unii că facem greșit, acei domni sau doamne nevotându-ne niciodată, dar se plângeau și se văitau despre noua orientare al PSD-ului.

Pe mine și pe noi trebuie să ne intereseze în primul rând ce spun românii, ce spun primarii PSD, ce spun consilierii locali PSD, ce spun parlamentarii PSD, ce spun într-un final toți românii că vor de la Partidul Social Democrat, partidul cel mai important din România. Noi și voi, în primul rând, sunteți cei care sunteți ancorați în realitate și care ne spuneți direcția pe care trebuie să o apucăm”, a zis liderul PSD.

Grindeanu a afirmat că PSD trebuie să se delimiteze de nevoia de validare din partea unor voci ostile partidului și să își reîntărească identitatea

„Eu nu cred că e cineva aici în sală, sau dacă sunt, sunt foarte puțini, care să se simtă progresist în sensul pe care îl știm cu toții că îl folosesc unii azi în România. Vreau doar să vă spun că atunci când am explicat la Amsterdam împreună de ce facem aceste schimbări, oamenii au spus că n-au niciun fel de problemă, și Antonio Costa sau Pedro Sanchez, că e o problemă domestică pe care noi trebuie să o clarificăm în concordanță cu ceea ce vor românii. Doar la noi în țară văd că sunt unii falși ideologi care se prefac că nu mai pot de grija PSD-ului și de care vă spun că nu îmi pasă și nici dumneavoastră n-ar trebui să vă pese.

Pentru că nu ne vor binele, din contră, ne vor răul și de aceea trebuie să avem grijă să revenim la linia noastră tradițională. Poate că asta a fost una din greșelile noastre din ultimii ani, pentru că au fost greșeli. Faptul că am alergat mereu după o validare din partea unora care de fapt ne urăsc visceral și care nu ne-au votat niciodată. Și din dorința de a obține această validare, ne-am îndepărtat de valorile noastre tradiționale. Eu cred că această perioadă trebuie să se încheie odată cu congresul din 7 noiembrie și trebuie să revenim la linia noastră tradițională. Și trebuie să revenim la linia noastră tradițională. Da, Claudiu! Ne știm de la Tineret, de la TSD, ne știm și de la începutul anilor 2000. Eu m-am înscris cu vreo două luni înaintea voastră, m-am înscris în noiembrie ‘96, în partid, la trei zile după ce noi am pierdut alegerile. Și da, mă știu cu Claudiu de la TSD și cu Cosmin și cred că împreună putem să readucem PSD-ul pe linia corectă.

Noi nu avem de ce să luăm lecții de bună purtare de la nimeni. Noi nu avem de ce să luăm lecții și validări de la oameni care, până la urmă, pe scurt, cred că Olguța a spus prima oară treaba asta, niște domni sau doamne care fac politică pe trotinetă, și de la alții care cred că să guvernezi înseamnă să transmiți non-stop live pe TikTok ședințele de guvern sau deciziile pe care le iei. Acești oameni n-au făcut niciodată nimic pentru România și nici nu vor să facă nimic pentru România. Noi PSD-ul, cu bune și cu rele, în acești ani am adus România în NATO, am adus România în Uniunea Europeană, iar anul trecut, printr-un efort extraordinar, am adus România în Schengen. Noi suntem cei care am făcut aceste lucruri, noi cei de la Partidul Social Democrat”, a zis Sorin Grindeanu.

VEZI ȘI: Grindeanu: Cu cine are PSD șanse să câștige alegerile de la Primăria București 2025?

Găsiți, mai jos, discursul integral susținut de șeful PSD la Craiova:

„Sigur, colegii de la comunicare au venit azi cu mine aici, mi-au pregătit un întreg punctaj pe care să-l transmit azi, dar înainte de a intra în aceste lucruri, aș vrea să vă spun altceva, lucruri pe care cred că aici, la cea mai puternică organizație PSD din țară, merită a fi spuse și sunt chestiuni personale. Unu, e adevărat ce a spus Claudiu, că am așteptat vreo 8 zile răspunsul de la el legat de propunerea pe care i-am făcut-o de a veni alături de mine ca secretar general, dar vă spun că dacă n-ar fi acceptat Claudiu să facem echipă, n-aș fi depus moțiune. Și asta e o chestiune pe care eu cu Claudiu o știm de mult, de prin 2019, de când, să spunem, am intrat pe un alt traseu amândoi.

Al doilea lucru, domnul președinte Preoteasa, m-ați întrebat dacă sunt un pic oltean. Tata e oltean, de la Tismana, din Gorj, adevărat, nu-i din Dolj. Și Alexandra, acum când m-am ridicat la imnul secuilor din sală, nu înseamnă că la imnul Universității Craiova, echipa cu care țin, și dacă vreți, și nu țin de acum, țin de pe vremea Craiovei Maxima, cu Lung, Negrilă, Ștefănescu, Tilihoi, Ungureanu, Donose, Balaci, Beldeanu, Cămătaru, Crișan, cu rezerve, Irimescu, Cârțu, Giolgău și așa mai departe. Echipa pentru care am suferit în ‘84 la acel 1-1 acasă cu Benfica, cu gol Balaci în minutul 16 și ne-a egalat, dacă nu mă înșel, un sârb Filipovic pe final. Dar e echipa care anul acesta, în mod sigur, va lua campionatul. Astea sunt lucruri pe care țineam să le spun la început, dar mai trebuie să spun ceva.

Olguța mai devreme și Cosmin spuneau de drumul expres Craiova-Pitești. Să știți că în 2017, la început, când eram cu Olguța în guvern, am revitalizat acest proiect. Meritul principal a fost al Olguței, a lui Claudiu, a parlamentarilor de Dolj. De ce? Pentru că au venit foarte repede și mi-au spus: „Nu e nevoie să facem alte studii de fezabilitate, avem un SF deja pe drum expres, rapid, se poate intra astfel încât să facem acest drum.”

Al doilea lucru, care e, dacă vreți, și legat de faptul că cealaltă jumătate a mea vine din Banat, din Caraș, e drumul care trebuie să lege Oltenia de Banat, pe la Severin, că-i și Aladin aici și țin să-l salut, și care leagă Oltenia de vestul țării și de vestul Europei. Și acest lucru trebuie să se întâmple rapid. Și sigur, s-ar supăra Mihai pe mine, dacă n-aș spune și de drumul expres Craiova-Filiași-Târgu Jiu, care în această fază ar trebui să intre în faza de execuție. De ce? Pentru a pune în valoare Oltenia.

Sunt în Craiova și sunt în inima Olteniei la cea mai puternică organizație și la regiunea care dă cele mai multe voturi pentru PSD. Și de aceea salut prezența și a celorlalți președinți de organizații PSD: Marius Oprescu, Aladin Georgescu, Mihai Weber, pentru că vreau de aici, împreună, să transmitem un mesaj puternic, de aici, din mijlocul Olteniei. Că viitorul congres al PSD va fi momentul în care social-democrația își va reafirma valorile. România are nevoie de o stângă puternică care să fie o alternativă credibilă la dezastrul de dreapta și la populismul fără soluții și fără substanță pe care îl vedem în fiecare zi.

Congresul PSD ne-am dorit împreună, eu și Claudiu, să fie un moment în care vom uni experiența cu energia tinerei generații, tradiția cu viitorul, dar și competența cu apropierea față de oameni. De aceea, noi suntem pregătiți să venim în fața dumneavoastră cu o echipă care garantează rezultate pentru România.

Românii, din punctul nostru de vedere, vor trei lucruri clare. O economie care funcționează pentru toți, protecție socială și stabilitate. Iar noi trebuie să răspundem acestor așteptări. Mă bucur mult de tot că după 8 zile în care Claudiu m-a ținut așa în tensiune, o să-l am alături în echipă ca secretar general. Partidul Social Democrat are nevoie de coordonare în acest moment, are nevoie de disciplină și are nevoie de unitate. Iar Claudiu, prin ceea ce a arătat la dumneavoastră, la PSD Dolj, este omul care știe să facă toate echipele noastre să funcționeze, să lucreze împreună și care să pună ordine în ceea ce înseamnă organizarea partidului.

Trebuie ca PSD-ul să vorbească de acum încolo pe o singură voce și să acționeze având un singur obiectiv în minte, rezultate concrete pentru români. Claudiu, mi-aș dori ca rezultatele din Dolj să devină, dacă vrei, un standard de succes pentru toate organizațiile PSD din țară. Sunt convins că alegerea pe care am făcut-o și propunerea pe care am făcut-o, e cea mai potrivită în acest moment pentru PSD.

Și anume faptul că tot ceea ce a demonstrat Claudiu aici la PSD Dolj poate fi extrapolat la nivel național, iar Claudiu va fi secretarul general al partidului nostru, un secretar general de care noi cu toți avem nevoie. Claudiu, mă bucur că ai acceptat această propunere. Cum? Cum mă bucur că Oltenia, probabil, nu probabil, în mod sigur, este cea mai bine reprezentată regiune în structura națională și în echipa pe care am propus-o pentru că Oltenia, alături de Claudiu, îl are ca prim-vicepreședinte și pe Marius, ca vicepreședinte pe Aladin, ca vicepreședinte pe Costi și, bineînțeles, Claudiu are nevoie și de o mână dreaptă, ca secretar general adjunct pe Mihai Weber, toate cele cinci județe din Oltenia. Iată, ca să știu cum, la olteni toată lumea trebuie să fie cu funcții și e, dar de data asta e pe merit, fiindcă Oltenia merită să aibă această reprezentare.

Amintea mai devreme Claudiu despre drumul nostru de săptămâna trecută, unde am fost și cu Claudiu și cu Olguța la Amsterdam, la Partidul Socialiștilor Europeni, unde am văzut cel puțin în țară cum suspinau niște domni, cum se căinau că noi propunem în statut să scoatem acea sintagmă de partid progresist și să înlocuim acest lucru cu un partid care are la bază valorile tradiționale ale României, religie, cultură, toate lucrurile care țin de fapt de ceea ce ne-a identificat în acești ani.

Pentru că noi așa am fost, acea sintagmă, și așa suntem, acea sintagmă era una greșită. Vă spun direct că nici pe mine, nici pe Olguța, nici pe Claudiu nu ne-a interesat la Amsterdam, ba chiar din contră, ce ne spuneau unii că facem greșit, acei domni sau doamne nevotându-ne niciodată, dar se plângeau și se văitau despre noua orientare al PSD-ului.

Pe mine și pe noi trebuie să ne intereseze în primul rând ce spun românii, ce spun primarii PSD, ce spun consilierii locali PSD, ce spun parlamentarii PSD, ce spun într-un final toți românii că vor de la Partidul Social Democrat, partidul cel mai important din România. Noi și voi, în primul rând, sunteți cei care sunteți ancorați în realitate și care ne spuneți direcția pe care trebuie să o apucăm.

Eu nu cred că e cineva aici în sală, sau dacă sunt, sunt foarte puțini, care să se simtă progresist în sensul pe care îl știm cu toții că îl folosesc unii azi în România. Vreau doar să vă spun că atunci când am explicat la Amsterdam împreună de ce facem aceste schimbări, oamenii au spus că n-au niciun fel de problemă, și Antonio Costa sau Pedro Sanchez, că e o problemă domestică pe care noi trebuie să o clarificăm în concordanță cu ceea ce vor românii. Doar la noi în țară văd că sunt unii falși ideologi care se prefac că nu mai pot de grija PSD-ului și de care vă spun că nu îmi pasă și nici dumneavoastră n-ar trebui să vă pese.

Pentru că nu ne vor binele, din contră, ne vor răul și de aceea trebuie să avem grijă să revenim la linia noastră tradițională. Poate că asta a fost una din greșelile noastre din ultimii ani, pentru că au fost greșeli. Faptul că am alergat mereu după o validare din partea unora care de fapt ne urăsc visceral și care nu ne-au votat niciodată. Și din dorința de a obține această validare, ne-am îndepărtat de valorile noastre tradiționale. Eu cred că această perioadă trebuie să se încheie odată cu congresul din 7 noiembrie și trebuie să revenim la linia noastră tradițională. Și trebuie să revenim la linia noastră tradițională. Da, Claudiu! Ne știm de la Tineret, de la TSD, ne știm și de la începutul anilor 2000. Eu m-am înscris cu vreo două luni înaintea voastră, m-am înscris în noiembrie ‘96, în partid, la trei zile după ce noi am pierdut alegerile. Și da, mă știu cu Claudiu de la TSD și cu Cosmin și cred că împreună putem să readucem PSD-ul pe linia corectă.

Noi nu avem de ce să luăm lecții de bună purtare de la nimeni. Noi nu avem de ce să luăm lecții și validări de la oameni care, până la urmă, pe scurt, cred că Olguța a spus prima oară treaba asta, niște domni sau doamne care fac politică pe trotinetă, și de la alții care cred că să guvernezi înseamnă să transmiți non-stop live pe TikTok ședințele de guvern sau deciziile pe care le iei. Acești oameni n-au făcut niciodată nimic pentru România și nici nu vor să facă nimic pentru România. Noi PSD-ul, cu bune și cu rele, în acești ani am adus România în NATO, am adus România în Uniunea Europeană, iar anul trecut, printr-un efort extraordinar, am adus România în Schengen. Noi suntem cei care am făcut aceste lucruri, noi cei de la Partidul Social Democrat.

Știți că astăzi, și știți cu toții, faptul că se poate circula pe autostradă de la Craiova până la Constanța, vreo 500 de kilometri, neîntrerupt, dacă nu mă înșel, cam atât ai tot drumul, se datorează investițiilor pe care guvernele, guvernele PSD, nu doar unul singur, guvernele PSD le-au făcut în toți acești ani. Și da, aceste lucruri trebuie să continue.

Mi-aș dori, ca împreună cu echipa, mare parte din ea prezentă azi aici, să retrezim în noi mândria de a fi social democrați. Cred că acest lucru în acești ani n-a fost foarte bine alimentat de către politicile publice, alimentat în sensul pozitiv și noi asta trebuie să facem, să retrezim mândria de a fi social-democrați.

Sunt conștient că ultimele luni, poate ultimul an, n-a însemnat neapărat un motiv sau nu ne-au dat suficiente motive de a ne mândri. Nici vouă, poate celor din sală, nici nouă celor de la București și nici oamenilor care constant au rămas alături de noi și ne-au dat votul.

Să știți că noi am intrat în această guvernare, fiindcă e cazul să spunem aceste lucruri de aici, de la Craiova, pentru că ni s-au promis niște reforme, dar care, din păcate, vedem din partea unor colegi de-ai noștri că sunt doar niște măsuri de austeritate.

Nu sunt reforme și vedem doar scandal în aceste luni. Concedierile colective pe care le pun la cale unii și alții nu înseamnă reformă, înseamnă concedieri. Faptul că te gândești să echilibrezi bugetul și deficitul cu CASS pentru veteranii de război, CASS pentru foștii deținuți politici, CASS pentru tinerele mame, asta nu înseamnă politici economice corecte, sănătoase și asta nu înseamnă o revenire la niște indicatori macroeconomici corecți.

De aceea nu mai adaug aici, sau pot să și adaug, ordonanța celebră 52. Olguța a fost cu mine aproape la toate întâlnirile din Coaliție din ultimele luni. A fost cel puțin la toate care au însemnat puncte pe ordinea de zi legate de administrația locală. O știți mai bine decât mine cât de bătăioasă e și cât știe să-și susțină cu argumente administrația locală. Nu poți să vii tu, Ministerul Finanțelor, cu o ordonanță de acest tip care blochează efectiv România. Și știți ce au făcut? S-au supărat pe noi, la 24 de ore după adoptare, primii care au trimis un memorandum către guvern ca să fie exceptați, cine credeți că au fost? Ministerul Finanțelor. Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri.

Mi se pare inadmisibil faptul că săptămâna trecută nu s-a abrogat sau nu s-au abrogat articole din Ordonanța 52. Mi se pare că această săptămână trebuie să fie cu adevărat ultima în care acele articole trebuie să fie abrogate.

Toată lumea prezintă lucrurile ca și când vorbim non-stop de scandaluri, de a pleca Grindeanu când s-a intonat imnul secuilor, s-a ridicat Grindeanu ieri și cu delegația PSD și a plecat de la Coaliție. Nu poți să stai non-stop, să crezi că ești deținătorul adevărului absolut, să vii în fața PSD-ului, principalul partid din Coaliție, să spui că doar ce crezi tu e bine și te aștepți ca PSD-ul să nu reacționeze. Te aștepți de la cel mai mare partid din România să nu vină cu propuneri bune pentru administrația locală sau pentru administrația centrală, să nu le accepti și te aștepți ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci.

Nu, PSD-ul nu va accepta aceste lucruri și vă promit, împreună cu Claudiu și cu echipa, că după congresul din 7 noiembrie, toate aceste lucruri, odată cu definitivarea echipei, nu vor mai fi acceptate nici măcar un milimetru.

Pentru că nu sunt bune pentru români, nu doar pentru PSD. Și acest lucru trebuie să-l conștientizeze și ceilalți. Nu poți să vii să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistrați, să vină ministrul justiției, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care spune că trebuie să stai 30 de zile să primești avizul de la CSM și există această hârtie și adresă trimisă de Radu, și tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că așa ești tu învățat. Și te aștepți de la Curtea Constituțională să treacă peste aceste lucruri.

Și vii ieri în coaliție și spui următorul lucru: „Am de gând să o iau de la capăt în același mod.” Și atunci se pune întrebarea: „Îți dorești cu adevărat să îndrepți aceste nedreptăți, aceste injustiții sociale, dacă vreți?”

Sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal și nu vrei să rezolvi această problemă? Și atunci noi am propus și ne vom ține de acest lucru. Noi am propus să facem rapid și o să facem, împreună cu Radu, cu care am vorbit aproape tot drumul venind încoace, nu e prezent azi, că înțeleg că e plecat la Strasbourg. O să venim rapid cu o propunere care, vă asigur de acest lucru, va readuce în parametri decenți toate aceste excese, fiindcă să știți că nu e normal să ieși la pensie la 48-49 de ani, nu e normal să ieși la pensie la 48 de ani cu pensie de 7, 8, 9, 10.000 de euro.

Astea nu sunt lucruri normale și trebuie să fie îndreptate. Dar dacă vrei să le îndrepți, aceste lucruri se fac și ascultând sistemul, și vorbind cu Ministrul Justiției, care da, în toate aceste săptămâni a trimis către Guvern observații de care nu s-a ținut cont. De ce? Pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora și a altora mai degrabă decât a rezolva anumite probleme. Și vă asigur că împreună cu Radu și cu ceilalți colegi vreau să propunem o lege care va trece și de CCR și de toate controalele de constituționalitate și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraților. Și lucrul ăsta se va întâmpla foarte repede, indiferent de spectacolul de sunet și lumini pe care l-au pus la cale unii și alții.

Stimați colegi, închei prin a vă spune că vreau să vă îndemn, să le dăm românilor ceea ce de fapt ne cer. Respect, siguranță și un nivel de trai mai bun. Să arătăm că PSD poate să se schimbe fără să-și renege rădăcinile. Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni. Ați văzut că n-am folosit pluralul.

Știu că țara așteaptă de la noi mai mult decât discursuri, așteaptă soluții. De aceea îndemnul meu la final este următorul și este unul simplu: „Noi trebuie să fim uniți pentru români, trebuie să fim puternici împreună!”