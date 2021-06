Ghinea, mesaj acid pentru Ciolacu la moţiune. "Să nu publicaţi, că vă suspendă contul pentru fake news"

"Am citit textul moțiunii. Este un banc prost. Am tot zis la dezbaterile din Comisiile de Afaceri Europene că ar fi bine să discutăm pe bune, serios, așezat despre fondurile europene. Văd și azi aici că nu am cu cine, domnule. Domnule Ciolacu, să nu publicați pe Facebook textul moțiunii că vă suspendă contul pentru fake news. Sunt cinci mari minciuni în această moțiune pe care orice om din țara asta le putea verifica ușor din informații publice. Trebuie doar să citiți. Prima minciună gogonată: vă plângeți în moțiune că în fiecare zi România pierde bani mulți. Adevărul este că anul ăsta în România au intrat până acum 1,6 milioane de euro, din fonduri structurale. Asta înseamnă 10 milioane de euro în fiecare zi. (...) A doua minciună gogonată, spuneți doamnelor și domnilor de la PSD că absorbția curentă este la pământ. Fals. Rata absorbției pentru exercițiul financiar curent este de 55%. Este chiar mai mare decât a altor state ca Italia - 53%, Spania - 51%, Danemarca sau Olanda. Informația este din nou publică pe site-ul Comisiei Europene, puneți mâna și citiți.

A treia minciună este cea mai tare. Spuneți că programele că programele din cadrul financiar 21-27 nu există nici pe hârtie. În același text, două pagini mai târziu, spuneți că un lucru diferit, că programele operaționale au fost trimise toamna trecută la Bruxelles. Păi, decideți-vă. ori nu există deloc, ori au fost trimise la Bruxelles. Adevărul este că România a publicat încă de anul trecut prima variantă a programelor operaționale și într-adevăr au fost și ele trimise la Comisie (...) A patra minciună gogonată este că spuneți că Guvernul nu a alocat bani pentru gestionarea crizei COVID-19, Fasl, 2,7 miliarde de lei au fost alocați în ultimul an pentru dotarea spitalelor din România.(...) A cincea minciună este gogonată și cea mai gogonată, spuneți că s-au evaporat 1,3 miliarde de euro din alocarea pentru PNRR. Fals, alocarea se face pe baza unei formule de calcul din regulament. Formula e bazată pe VNB, venitul național brut. Informația despre cum se calculează alocarea pe țară, din nou este publică. Puneți mâna și citiți.", a spus Ghinea în plenul Camerei Deputaților.

Deputatul social-democrat Ştefan Muşoiu a citit în plenul Camerei Deputaților, textul moţiunii împotriva lui Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene. Conform textului, PSD acuză Guvernul că a trimis la Bruxelles un PNRR care va distruge România până în 2026.

