George Simion vrea guvernare cu PSD. Grindeanu, răspuns categoric

Tensiunile de pe scena politică românească continuă să se amplifice, după ce George Simion a lansat un apel public către Partidul Social Democrat pentru formarea unei viitoare guvernări comune, cu premier Călin Georgescu. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns întrebărilor referitoare la o astfel de posibilitate.

Întrebat de un reporter dacă exclude o colaborare cu AUR după invitația venită din partea lui George Simion, Grindeanu a precizat: „Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Este un partid serios. Nu facem decizii din acestea pe picior și nu e cazul de așa ceva”.

Insistențele jurnaliștilor privind o eventuală deschidere către AUR referitor la o guvernare împreună cu partidul lui George Simion au primit un răspuns tranșant din partea liderului interimar al PSD. „În mandatul meu, nu”, a spus Grindeanu.

Liderul AUR a expus planurile sale politice și intenția de a forța schimbarea guvernului actual prin depunerea mai multor moțiuni de cenzură săptămâna trecută. „Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri. Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.

Criticat că ar încerca doar să câștige capital electoral prin gesturi fără impact real, liderul AUR a respins acuzațiile și a afirmat că partidul său nu poate rămâne pasiv. „Sunt 4 partide, plus grupul minorităților, care sunt într-o coaliție de guvernare, toți împotriva mișcării suveraniste. Noi trebuie să ne facem datoria, i-am întrebat pe toți membrii, simpatizanții partidului «vreți să depunem?!», ne-au spus într-un număr covârșitor «Da». Noi ne vom consulta cu oamenii, pentru că suntem responsabili, pentru că ne-au dat încrederea lor foarte mulți români și intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare”, a explicat Simion.

Acesta a susținut că are deja promisiuni de sprijin din partea unor parlamentari ai PSD și PNL, fără a putea însă garanta soliditatea acestora. „Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”, a declarat liderul AUR.

Totodată, George Simion a insistat asupra ideii ca viitorul premier al României ar trebui să fie Călin Georgescu, un nume vehiculat în repetate rânduri de partidul său. „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”, a adăugat liderul AUR.

