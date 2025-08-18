Data actualizării: | Data publicării:

George Simion vrea guvernare cu PSD. Grindeanu, răspuns categoric

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Tensiunile de pe scena politică românească continuă să se amplifice, după ce George Simion a lansat un apel public către Partidul Social Democrat pentru formarea unei viitoare guvernări comune, cu premier Călin Georgescu. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns întrebărilor referitoare la o astfel de posibilitate.

Întrebat de un reporter dacă exclude o colaborare cu AUR după invitația venită din partea lui George Simion, Grindeanu a precizat: „Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Este un partid serios. Nu facem decizii din acestea pe picior și nu e cazul de așa ceva”.

Insistențele jurnaliștilor privind o eventuală deschidere către AUR referitor la o guvernare împreună cu partidul lui George Simion au primit un răspuns tranșant din partea liderului interimar al PSD. „În mandatul meu, nu”, a spus Grindeanu.

Liderul AUR a expus planurile sale politice și intenția de a forța schimbarea guvernului actual prin depunerea mai multor moțiuni de cenzură săptămâna trecută. „Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri. Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.

Criticat că ar încerca doar să câștige capital electoral prin gesturi fără impact real, liderul AUR a respins acuzațiile și a afirmat că partidul său nu poate rămâne pasiv. „Sunt 4 partide, plus grupul minorităților, care sunt într-o coaliție de guvernare, toți împotriva mișcării suveraniste. Noi trebuie să ne facem datoria, i-am întrebat pe toți membrii, simpatizanții partidului «vreți să depunem?!», ne-au spus într-un număr covârșitor «Da». Noi ne vom consulta cu oamenii, pentru că suntem responsabili, pentru că ne-au dat încrederea lor foarte mulți români și intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare”, a explicat Simion.

Acesta a susținut că are deja promisiuni de sprijin din partea unor parlamentari ai PSD și PNL, fără a putea însă garanta soliditatea acestora. „Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”, a declarat liderul AUR.

Totodată, George Simion a insistat asupra ideii ca viitorul premier al României ar trebui să fie Călin Georgescu, un nume vehiculat în repetate rânduri de partidul său. „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”, a adăugat liderul AUR.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
George Simion vrea guvernare cu PSD. Grindeanu, răspuns categoric
18 aug 2025, 14:32
Fifor, sfaturi pentru Bolojan: Românii sunt speriați. Încruntați sprânceana acolo unde trebuie
18 aug 2025, 12:56
Cât câștigă un consilier local în România. De necrezut, dar real... / video
18 aug 2025, 12:45
Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă
18 aug 2025, 12:28
Ce se va întâmpla cu referendumul lui Nicușor Dan. Nouă lege a Bucureștiului / video
18 aug 2025, 10:38
Ce se întâmplă cu vizele spre America. Țoiu, de la Externe: Suntem într-un loc mult mai bun
17 aug 2025, 23:45
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
România, alături de SUA și Europa, pentru garanții de securitate în Ucraina. Anunțul lui Nicușor Dan
17 aug 2025, 20:02
Adrian Năstase: Trump și Putin au negociat și alte lucruri, separat de Ucraina
17 aug 2025, 13:08
Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție" 
17 aug 2025, 11:25
Lidera POT, Anamaria Gavrillă, acuză că ANAF-ul i-a furat banii din pensie mamei sale 
17 aug 2025, 10:46
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
17 aug 2025, 08:03
Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Anunțul Ministerului Sănătății
16 aug 2025, 19:22
Nicușor Dan, mesaj despre poziționarea României după întâlnirea Trump-Putin
16 aug 2025, 18:27
Nicușor Dan, iritat de un tânăr. Ce i-a zis la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus / video
15 aug 2025, 20:22
România, în pragul crizei financiare. Chirieac: Care e singura instituție ce ar trebui să avizeze orice majorare de salarii și pensii
18 aug 2025, 09:37
USR, condamnare în direct pentru Ion Iliescu. Scapă Vlad Voiculescu
15 aug 2025, 20:07
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei și a ales mănăstirea de la Sâmbăta de Sus
15 aug 2025, 18:58
Coincidență sau strategie? Nicușor Dan alege calea Traian Băsescu chiar de Ziua Marinei
15 aug 2025, 19:00
Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului
15 aug 2025, 16:32
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
15 aug 2025, 14:40
Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”
15 aug 2025, 13:27
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
15 aug 2025, 11:45
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
15 aug 2025, 09:38
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
15 aug 2025, 07:08
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video
14 aug 2025, 19:52
Corneliu Ștefan, atac la decizia premierului Ilie Bolojan: Sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC
14 aug 2025, 15:12
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
14 aug 2025, 14:28
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea
14 aug 2025, 15:00
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
13 aug 2025, 21:46
Vine și pachetul 3 de măsuri! Acesta decide alegerile pentru Primăria București. Cum se schimbă calculele politice
13 aug 2025, 22:53
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Replică din PSD pentru PNL în scandalul microbuzelor: Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură
13 aug 2025, 19:28
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Alexandru Nazare propune capital social minim de 8.000 pentru SRL. Până acum a fost 200 de lei
13 aug 2025, 16:44
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, spune George Simion. „E inevitabil. Călin Georgescu, premier”
13 aug 2025, 16:48
Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla
13 aug 2025, 15:48
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
13 aug 2025, 13:23
România lipsește de la întâlnirea liderilor europeni cu Trump. Antonescu, ”întrebare pentru turistul din Basarabia”
13 aug 2025, 13:19
”Asistăm la schimbări de frontieră prin forță, acesta este adevărul”. Semnalul lui Chirieac înainte de summit-ul Trump - Putin: Este o palmă grea
13 aug 2025, 14:16
SUA critică România pentru anularea alegerilor prezidențiale. Bogdan Chirieac: Atunci ne felicitau pentru ce-am făcut. Acum ne condamnă
13 aug 2025, 12:04
Se fac jocurile pentru Primăria Municipiului București. Coaliția Puterii se ”reunește” anti-”extremiști”? Propuneri inedite
13 aug 2025, 11:08
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
12 aug 2025, 21:31
Nicușor Dan și Zelenski, discuții despre viitorul regiunii. Ce au vorbit cei doi
12 aug 2025, 17:29
Cele mai noi știri
acum 26 de minute
Dan Negru, de la platoul TV la service auto. A fost protagonistul unei experiențe inedite pentru lansarea noului sezon „Jocul cuvintelor”
acum 58 de minute
Totul despre cancerul colorectal. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), la DC News și DC Medical
acum 59 de minute
Grindeanu: Propunerile pe administraţie şi măsurile fiscale necesită discuţii în plus în această săptămână
acum 1 ora 6 minute
Cadoul inedit pe care Putin i l-a făcut unui locuitor din Alaska / foto în articol
acum 1 ora 9 minute
5 investiții în sănătate care chiar merită banii
acum 1 ora 10 minute
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
acum 1 ora 14 minute
Fosile vii, în pericol: România, ultima redută a sturionilor în Europa. Patrimoniu pe cale să dispară
acum 1 ora 16 minute
Atlantykron 2025, sub semnul științei, culturii și al inteligenței artificiale
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
pe 17 August 2025
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel