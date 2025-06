George Scutaru: Guvernul Bolojan trebuie să numească un secretar de stat politic pentru achiziții de apărare

Guvernul Bolojan trebuie să-și asume decizia numirii unui secretar de stat politic pentru achizițiile în industria de apărare, a declarat, miercuri, George Scutaru, director executiv New Strategy Center, fost parlamentar și fost consilier prezidențial, potrivit Agerpres.

"Una din deciziile pe care guvernul trebuie să și le asume este să avem un secretar de stat politic pentru achiziții de apărare pentru că discutăm de achiziții politice. În primul rând, noi cumpărăm securitate", a spus Scutaru, într-o conferință de specialitate organizată la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, țara noastră trebuie să deschidă capacități proprii de producție militară.

Scutaru și-a exprimat îndoiala că România va putea accesa cele cinci miliarde de euro pe care le va cere în baza inițiativei europene SAFE ("Security Action for Europe"), un program prin care statele membre ale UE pot accesa împrumuturi în valoare totală de 150 de miliarde de euro pentru proiecte de achiziții militare.

"Noi avem mari probleme privind capacitatea noastră administrativă. Am mari semne de întrebare că România într-adevăr va ajunge la cinci miliarde de euro prin SAFE, fiindcă în noiembrie vine ghilotina timpului. Avem un guvern care va fi sub presiunea deficitului bugetar. În septembrie vor apărea grevele, vom fi plecări din armată, fiindcă tăierea unor sporuri va însemna, bineînțeles, și o anumită nemulțumire", susține directorul executiv New Strategy Center.

El crede că trebuie făcute investiții majore în apărare. "Investim mai mult în apărare, fiindcă riscul unei confruntări cu Rusia a crescut și riscul nu este doar unul teoretic. Faptul că ministrul apărării din Germania, premierul Danemarcei și alți politicieni vorbesc clar și răspicat de acest risc, nu o fac din considerente electorale sau pentru că doresc ca propriile companii să aibă mai mulți bani de la bugetul național pentru apărare ci că acest risc există", consideră George Scutaru.

Acesta a participat la o conferință organizată la Palatul Parlamentului de publicația NewMoney.ro despre oportunitățile și provocările pentru industria de apărare din România, eveniment organizat în parteneriat cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, INSCOP Research, Asociația Patronală a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL) și platforma de știri Informat.ro.

