DCNews Stiri Info utile Galați: Autospecială de intervenție în situații de urgență
Data publicării: 10:14 27 Mar 2026

Galați: Autospecială de intervenție în situații de urgență
Autor: Crişan Andreescu

utilaj

Am semnat contractul de finanțare, în cadrul unui proiect cu fonduri europene transfrontaliere, în valoare de 1.5 milioane de euro, prin care vom achiziționa o autospecială de ultimă generație, a anunțat Costel Fotea.

"Utilajul  va crește capacitatea de intervenție a Consiliului Județean în condiții meteo extreme sau în situații de urgență", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"Utilajul este dotat cu un sistem modular, alcătuit din 10 echipamente performante, pentru acțiuni de deszăpezire pe timp de iarnă, împrăștierea de material antiderapant, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, dar și pentru întreținerea drumurilor sau a indicatoarelor rutiere.

Vezi și: "Muzeele prin ochii copiilor", ediția a V-a, la Galați

Prin acest proiect, vom instala pe DJ 242E Băneasa-Roșcani-Oancea și DJ 242D Băneasa-Suceveni-Rogojeni și un sistem performant de monitorizare a condițiilor meteo și de trafic.

În perioada imediat următoare, vom lansa procedurile de achiziție a acestor echipamente performante, pentru drumuri județene mai bine întreținute și intervenții mai eficiente, în beneficiul comunității!", a precizat Costel Fotea.

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Țara din Golf care își dorește intensificarea atacului asupra Iranului: „Oportunitate istorică”
Publicat acum 16 minute
Economistul Adrian Negrescu, optimist după ce a analizat execuția bugetară pentru primele două luni: În 2025, gaura din buget era dublă
Publicat acum 37 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Economia în epoca geopoliticii
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 13 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Accident grav în Dâmboviţa: Microbuz cu elevi implicat într-o coliziune cu un autocamion la Tărtăşeşti. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Semnătura lui Trump, pe bancnotele americane: Decizie fără precedent în SUA
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 28: SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentari / Sirenele sună în Bahrain / Alertă de securitate sporită și în Qatar
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
