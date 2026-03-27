Galați: Autospecială de intervenție în situații de urgență

"Utilajul va crește capacitatea de intervenție a Consiliului Județean în condiții meteo extreme sau în situații de urgență", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"Utilajul este dotat cu un sistem modular, alcătuit din 10 echipamente performante, pentru acțiuni de deszăpezire pe timp de iarnă, împrăștierea de material antiderapant, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, dar și pentru întreținerea drumurilor sau a indicatoarelor rutiere.

Prin acest proiect, vom instala pe DJ 242E Băneasa-Roșcani-Oancea și DJ 242D Băneasa-Suceveni-Rogojeni și un sistem performant de monitorizare a condițiilor meteo și de trafic.

În perioada imediat următoare, vom lansa procedurile de achiziție a acestor echipamente performante, pentru drumuri județene mai bine întreținute și intervenții mai eficiente, în beneficiul comunității!", a precizat Costel Fotea.