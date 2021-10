Florin Cîțu, către prefecți: Vreau să fie primul an când iarna nu ne ia prin surprindere / Foto: Facebook Florin Cîțu

Premierul interimar Florin Cîțu le-a cerut joi prefecților să ignore criza politică și să se ocupe de pregătirile pentru sezonul rece. „Vreau să fie primul an când iarna nu ne ia prin surprindere”, a spus Cîțu, transmite Mediafax.



Florin Cîțu le-a cerut joi prefecților să se asigure că nu vor fi sincope în ceea ce privește livrarea agentului termic și că au contractele încheiate și materiale pentru deszăpezire.



„Aș vrea ca anul acesta să fie poate primul an în care iarna nu ne ia prin surprindere. Știm că vine iarna, suntem în luna octombrie, și în fiecare an vine iarna”, a spus premierul.



Acesta le-a dat asigurări prefecților că vor primi resurse de la Guvern dacă va fi necesar.



„Aș vrea să vă apucați serios de treabă și să ignorați situația politică. Oricine va fi la guvernare vă asigur că veți avea resursele necesare pentru a gestiona cât mai bine această iarnă”, a adăugat Florin Cîțu.

Premierul Cîțu, gata de deszăpezire din luna august: Nu o să fim luați pe nepregătite

Premierul Florin Cîțu le-a promis românilor că în următoarea iarnă nu vor fi probleme cu deszăpezirea încă din luna august. Anul acesta nu o să fim luați pe nepregătite, a spus șeful Guvernului la finalul unei ședințe cu prefecții, potrivit Mediafax.

Ședința convocată de premierul Florin Cîțu s-a desfășurat sub forma unei video-conferințe la care au participat toți prefecții, dar și reprezentanți ai Guvernului, pe data de 24 august. Prim-ministrul a spus că la iarnă autoritățile locale vor fi pregătite pentru deszăpezire și pentru a încălzi clădirile pe care le dețin.

„În ceea ce privește pregătirea pentru sezonul rece, le-am transmis prefecților să se asigure că au stocurile necesare pentru deszăpezire, curățarea drumurilor și tot ce ține de încălzirea clădirilor administrate de prefecturi sau restul autorităților locale. Nu accept nicio scuză! Anul acesta nu o să fim luați pe nepregătite.”, a anunțat atunci premierul Florin Cîțu. Vezi mai mult AICI.