Florian Bichir: „Republica Moldova ar trebui să aibă grijă să nu cadă în istorie...” cum spunea Cioran (VIDEO)

Prezent în emisiunea De Ce Citim, pentru a vorbi despre întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, dar și despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, istoricul Florian Bichir a explicat ce i se poate întâmpla Moldovei dacă cetățenii vor cădea sub mirajul propagandei ruse și vor tinde să joace la două capete.

„Ce va face Republica Moldova ca să nu cadă de pe hartă sau în istorie, cum spunea Cioran. Care sunt alternativele? Eu văd doar o singură alternativă, Calea Europeană Eu știu că se folosește acum, pentru că așa e frumos și diplomatic, Calea Europeană, dar practic această cale europeană va duce și la unirea Basarabiei cu România, dar asta încă sperie și atunci se folosește termenul ăsta mai diplomatic. Citeam zilele trecute că 60% din populația Republici Moldova este pentru drumul european al Republicii Moldova.” a subliniat Bichir, exclusiv pentru DC News.

Video

