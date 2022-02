Dumitru Costin (BNS), Laura Vicol (PSD) și Cristian Diaconescu (PMP) sunt doar trei lideri care au vorbit, pentru DCNews, despre situația dramatică generată de creșterea prețurilor la facturi și despre intervenția politică în această situație.

”În acel moment ai omorât-o!”

Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS), a spus, pentru DCNewsTV, despre criza facturilor la utilități, că are un dosar ce conține demersurile făcute din 2008, de când România a transpus directiva europeană pe energie. ”Atenție, din 2008, România este în abuz de lege și șmecherie. Am făcut sesizare către Comisia Europeană, a fost o investigație făcută, au promis, din Guvern, că vor pune lucrurile la punct, n-au făcut-o.” a spus Dumitru Costin, în emisiunea ”Ce se întâmplă?”, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu. El a ridicat o întrebare cheie: ”Când suspenzi activitatea unui furnizor de energie, cine îi preia sarcina?”. Conform normelor ANRE, ”în secunda doi, toți consumatorii trebuie duși către un furnizor de ultimă instanță”. ”Și prețurile erau și mai mari” a subliniat Răzvan Dumitrescu. ”Uriașe” a continuat Dumitru Costin, argumentând: ”Furnizorul nu era pregătit să-i preia, nu avea energie”. ”Când discuți despre prețuri, fluctuații, contracte, piața energiei este ca la nivel bancar. Când poporul se duce să-și retragă banii de la o bancă, în acel moment ai omorât-o! Și piața de energie este extrem de sensibilă.” a continuat liderul BNS. El a amintit că din 2014, din timpul lui Victor Ponta, a apărut un mecanism de ajutor de stat, prelungit an de an, prin care mai mulți agenți economici - aceiași - au beneficiat de energie și gaze la prețuri mai mici: ”Au luat ajutoare de stat, au avut beneficii financiare care au depășit și 30 de milioane de euro”. Dumitru Costin a făcut o sesizare către Consiliul Concurenței cu privire la ce s-a întâmplat în 2021 cu beneficiarii acestor scheme de ajutor de stat. El a spus că are ”informații și date certe” că anul trecut unul dintre agenții economici care a beneficiat de o cantitate impresionantă de energie electrică la preț mai mic decât prețul pieței a fost și dealer și a revândut energia.

Vezi declarațiile complete ale lui Dumitru Costin despre acest subiect de la minutul 39.00:

”După doi ani de nimic, avem ceva!”

Laura Vicol, deputat PSD, a declarat, pentru DCNews, cu privire la facturile românilor, că ”este cumplit ce se întâmplă, este o bâlbâială enormă, în primul rând, la mizeria pe care aceste companii... eu sunt pro-business, pentru sprijinirea companiilor, dar să aibă decență și bun simț! Nu poți să greșești milioane de facturi și apoi să le spui oamenilor că facturile sunt greșite. (...) Guvernul a făcut niște pași mici, puțini, insuficienți, dar face niște pași după doi ani de nimic și acesta cred că este cel mai important lucru. După doi ani de nimic, avem ceva! Putea să nu se întâmple nimic, dar se întâmplă ceva și toată lumea trebuie să lucreze. Tu, ca și companie, trebuie să ai respect pentru toți oamenii care-ți plătesc aceste facturi. Eu nu vreau să lovesc în afacerea nimănui, nu mi-aș permite, dar toată lumea să se gândească că ceea ce întâmplă se întâmplă la nivel mondial. Și atunci unde ajungem? (...) Cred că nivelul de trai al românilor s-a prăbușit deja. Ceea ce face Guvernul acum este să găsească soluții pe termen scurt și mediu, oamenii trebuie ajutați acum, acum este problema, acum s-a prăbușit tot.” Social-democrata a spus că Guvernul nu neapărat că se bâlbâie în măsurile luate, dar lipsește comunicarea.

Vezi ce a spus Laura Vicol, de la minutul 25.30:

Și Cristian Diaconescu, lider PMP, a vorbit despre situația facturilor uriașe pe care le primesc românii. ”Noi, dacă nu ne plătim facturile, ne debranșează.” a subliniat președintele PMP. ”Și eu, dacă nu plătesc, îmi taie curentul” a remarcat analistul politic Bogdan Chirieac. ”Practic, nu se înțeleg pe niciun subiect important, pe absolut nimic (n.r. cei din coaliția de guvernare). Nu se înțeleg pe facturi. N-am văzut și eu un reprezentant al statului care să ia o factură și să iasă să spună cum s-a făcut. Cum s-a creat, de ce a ajuns la... o sumă. Știu foarte mulți oameni din zona de afaceri care spun că ei caută să cumpere electricitate, dar nu găsesc, pentru că se exportă. I-am întrebat în public și, cu jumătate de gură, mi s-a răspuns `da, se exportă curent electric`. Am întrebat, iarăși, cum e posibil să fie facturi diferite, greșite și mi s-a spus că sunt softuri diferite la diverșii producători de energie, unii calculează într-un fel, alții în alt fel.” a mai spus Cristian Diaconescu, pentru DCNews.

Vezi intervenția lui Cristian Diaconescu în situația facturilor primite de români, de la minutul 10.29:

