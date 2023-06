"Economiseşte inteligent", program de educaţie financiară lansat de Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România

Experţi din industria de asset management din România, membri ai AAF, vor explica, pe mai multe canale media mainstream din România de ce investiţiile în fonduri sunt cele mai indicate în perioade cu inflaţie ridicată, cum se face un plan de investiţii şi ce sume din veniturile lunare este indicat să fie economisite.



Specialiştii industriei de asset management vor demonta miturile create în jurul concepţiei de investiţie în fonduri şi vor arăta cum suma de 100 de lei, investită recurent şi pe termen lung, poate genera randamente bune în portofoliile clienţilor.



Totodată, aceştia vor explica paşii de urmat pentru a deveni investitor, care este diferenţa dintre economisire pasivă şi investiţii, ce instrumente financiare sunt disponibile pe piaţa locală şi cum se gestionează toleranţa la risc.



"Continuăm şi în 2023 proiectul <>, pentru că ne dorim ca informaţiile despre investiţia în fonduri şi importanţa economisirii active să ajungă la un public şi mai larg. Este necesar ca în perioade dominate de inflaţie şi mult imprevizibil economic, în perioade de crize suprapuse, cum este cazul acum, fiecare să aibă la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru a lua decizii în direcţia soluţiilor pentru independenţă financiară. În astfel de perioade, inflaţia este cel mai mare duşman al micilor economii pe care şi le face fiecare pentru pensie sau pentru a-şi îndeplini un obiectiv important, iar cea mai inteligentă mişcare pentru a le proteja este investirea lor. Şi istoria ne-a dovedit că, după fiecare criză, există o revenire spectaculoasă a pieţelor financiare şi oportunităţi de investiţii şi de câştig pe termen lung. De aceea, pe lângă acest program de educaţie financiară, AAF a lucrat constant în ultimii ani, alături de ASF şi de alte organizaţii din domeniu, la schimbarea legislaţiei, astfel încât procesul investiţional să fie mult simplificat, pentru a facilita accesul cât mai multor români la investiţii", a declarat Horia Gustă, preşedintele AAF.



În 2023, programul "Economiseşte inteligent" este structurat în două etape, iunie-iulie şi septembrie-octombrie-, iar materialele educative vor fi diseminate în în publicaţii de largă audienţă. În acest an, Flick Domnul Rimă a acceptat provocarea de a vorbi despre investiţii în versuri, informează Agerpres.

A crescut numărul investitorilor

Statisticile Asociaţiei Administratorilor de Fonduri arată că, în ultimii trei ani, în ciuda contextului economic dificil la nivel global, numărul investitorilor în fonduri pe piaţa locală a crescut constant iar rata ascendentă rămâne susţinută. Este important de precizat că proiectul Economiseşte inteligent a fost lansat de Asociaţia Administratorilor de Fonduri, în 2020, la scurt timp de la debutul pandemiei.



"Deşi de mai bine de un an ne aflăm într-un context internaţional şi socio-economic complex, ne bucură să spunem totuşi că românii au arătat încredere în industria fondurilor de investiţii, numărul participanţilor crescând constant. Cele mai recente date statistice arată o creştere a numărului de investitori în fonduri deschise de investiţii până la 494.000 de persoane şi suntem încrezători că, în acest an, depăşim borna de 600.000 de investitori. Dacă o parte cât de mică dintre noii investitori au luat decizia ca urmare a informaţiilor transmise de specialiştii industriei, înseamnă că demersul nostru educaţional are efectul scontat. Scopul proiectului Economiseşte inteligent este de a demonta mituri precum <> sau <> şi de a face cât mai accesibilă informaţia despre cât de simplu este să investeşti şi cât de sănătos pentru economiile tale", a precizat Jan Pricop, director executiv al AAF.



Toate informaţiile publicate cu ajutorul partenerilor media din proiect vor fi disponibile pe platforma dedicată, economisesteinteligent.aaf.ro, creată de AAF, precum şi pe canalele de social media ale AAF: Facebook şi LinkedIn.



Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF) este organizaţia profesională independentă neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de plasament Colectiv (OPC) din România care reuneşte 23 de societăţi de administrare a investiţiilor (SAI) şi administratori de fonduri de investiţii alternative (AFIA), administrează 93 de fonduri deschise de investiţii (OPCVM) şi 35 de fonduri de investiţii alternative (FIA), Fondul Proprietatea şi 4 bănci depozitare.

