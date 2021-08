E-Facturare. Cîţu: Introducem facturarea electronică între firme

"E-Facturare. Așa cum am promis, introducem facturarea electronică între firme. Din septembrie 2021, agenții economici vor utiliza un sistem de facturare electronică pentru a încărca, stoca și descărca facturile pe care le emit, în relația cu instituțiile publice.Măsura va fi implementată de Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, în cadrul unui program pilot.

Este prima etapă de dezvoltare a sistemului informatic de facturare electronică care urmează sa fie generalizată in relațiile dintre toți operatorii economici.Implementarea sistemului obligatoriu de facturare electronică, atât între agenții economici și instituțiile publice, cât și in relațiile dintre agenții economici va însemna:

➢ eficiență și predictibilitate în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;

➢ creșterea veniturilor colectate la bugetul național.

Odată cu operaționalizarea sistemului de facturare electronică în domeniul achizițiilor publice, România se aliniază standardelor europene din domeniu", anunţă premierul Florin Cîţu într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Isărescu: Nu am concurat niciodată Ministerul de Finanţe; am fost foarte atenţi la absorbţia de lichiditate

Banca Naţională a României nu a concurat niciodată Ministerul de Finanţe şi a fost foarte atentă la absorbţia de lichiditate, lăsând suficienţi bani în piaţă pentru a se finanţa, a declarat, luni, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul conferinţei de prezentare a Raportului asupra inflaţiei.



"Nu am concurat niciodată Ministerul de Finanţe. Am fost foarte atenţi la absorbţia de lichiditate şi le-am lăsat suficienţi bani în piaţă să se finanţe în condiţiile date. Condiţiile date nu sunt stabilite numai de către Banca Naţională, condiţiile în care se finanţează Ministerul de Finanţe, aşa cum şi ratele de dobândă la care se împrumută pe piaţa internaţională au o multitudine de alte componente, alţi determinanţi. Numai o parte ţin şi de politica noastră, iar la politica noastră, a Băncii Naţionale foarte importantă este credibilitatea. Să avem o politică credibilă, că atunci îi ajutăm pe cei de la Finanţe să se împrumute la dobânzi rezonabile pe piaţa internaţională, aşa acum şi dumneavoastră de multe ori aţi menţionat", a spus Mugur Isărescu, întrebat despre operaţiunile BNR pe piaţa monetară în condiţiile în care MF este presat că nu şi-a acoperit decât 60% din nevoile de finanţare.



De asemenea, el a menţionat că băncile comerciale sunt cele care furnizează lichiditatea şi aici negocierea este una de piaţă, cu multe componente.



"Noi nu i-am concurat. Adică nu ne-am dus să le luăm toată lichiditatea ca să le creăm probleme. Sub nicio formă şi de fapt s-au şi finanţat, să fim rezonabili şi raţionali. Dacă vă uitaţi la yieldurile lor au continuat să scadă semnificativ până la un anumit moment, dar dobânzile în piaţă nu sunt scoase din pălărie. Nu zice banca Naţională te împrumuţi cu asta", a explicat Mugur Isărescu, citat de Agerpres.