Fiul lui Dumitru Buzatu și-a dat demisia din Guvern. Marcel Ciolacu: "Am luat trei decizii"

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a convocat Biroul Național sâmbătă dimineața pentru a solicita excluderea lui Dumitru Buzatu din partid, după ce acesta a fost reținut de către DNA în legătură cu acuzații de luare de mită. Buzatu nu numai că deține funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui, dar este și un veteran al PSD, având o prezență îndelungată în partid și ocupând funcția de președinte al organizației PSD Vaslui.

Conform primelor informații din ședința PSD, locul lui Buzatu la șefia PSD Vaslui a fost atribuit eurodeputatului Dragoș Benea. Mai mult, în cadrul ședinței PSD a fost suspendată din partid și soția lui Buzatu, senatoarea Gabriela Crețu, iar fiul lor, Tudor Buzatu ar fi demisionat din funcția de secretar de stat.

"Eu și colegii mei am luat trei decizii. Am luat decizia de excludere a lui Buzatu din Partidul Social Democrat, iar Benea va fi interimar. Am luat act de demisia din funcția de secretar de stat a domnului Buzatu Tudor și am propus colegilor mei suspendarea din funcția de membru al Partidului Social Democrat a doamnei senator Corina Crețu. Sunt ferm convins că afectează imaginea partidului, orice act de corupție afectează imaginea oricărui partid. Dar cred că reacția mea și a colegilor mei a fost cea corectă. Toate deciziile au fost luat în unanimitate de vot. Mă bucur că instituțiile statului funcționează total independent. Sunt una dintre persoanele care niciodată nu a comentat decizia unui magistrat, mai ales în acest caz care este cât se poate de evident."

Reamintim că preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost reţinut sâmbătă dimineaţa de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Iaşi, potrivit Agerpres. Propunerea de arestare preventivă a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui va fi trimisă la Tribunalul Vaslui.





