Drogurile, nelipsite din ritualurile mayașilor. Ce halucinogene foloseau?

Oamenii de ştiinţă cred că scopul acestor substanțe era acela de a atinge o stare de dezorientare temporală și spațială, aducând utilizatorului un sentiment de pace interioară și de unire cu natura și zeii. Drogurile erau consumate în timpul ceremoniilor mayașe sub pământ sau în peșteri. Foarte folosit era şi acidul LSD, potrivit unui studiu aprofundat. Acestea erau considerate puncte sacre de acces la lumea subterană și se credea că intensifică viziunea interioară, oferind un cadru favorabil pentru contactul cu lumea spiritelor.

Ceremoniile mayașe se desfășurau departe de ochii lumii

Unul dintre cele mai comune psihedelice mayașe este o băutură amețitoare numită balché, o băutură infuzată cu scoarță de arbore, îmbibată în miere, apă și apoi fermentată pentru a da băuturii un conținut alcoolic ușor. Balché era folosit în principal în ceremoniile de comuniune cu elementele și spiritele pentru a prezice sau a înțelege evenimente precum recoltele slabe, bolile și rezultatul războaielor, scrie The Yucatan Times. Datorită conținutului scăzut de alcool, balché era consumat în cantități mari pentru a provoca voma, care era colectată în pungi și atârnată la gâtul utilizatorului.

Tutunul sălbatic (Nicotiana rustica), era folosit, de asemenea, pentru a oferi viziuni și pentru a minimiza durerea provocată de sacrificiul de sine. Tutunul conține nicotină care afectează sistemul nervos și ar fi fie mestecat, fie inhalat, fie amestecat cu frunze de Datura pentru a spori efectul halucinogen. Lichidele și gazele ar fi adesea folosite pentru clisme, o procedură prin care substanța era injectată în rect cu ajutorul unor seringi făcute din dovleac și lut pentru a intensifica efectul drogului.

Băuturi cu efect psihedelic

Dovezile arheologice ne oferă obiecte ceramice care înfățișează imagini în care clismele psihedelice erau folosite în ritualuri. Unele figuri vomită, în timp ce altele primesc clisme, se arată în HeritageDaily. Picturile de pe vasele de ceramică din perioada clasică târzie maya arată vase care se revarsă cu spumă din băuturi fermentate, reprezentând indivizi în timp ce primesc clisme. Diverse descrieri din perioada colonială descriu, de asemenea, modul în care clismele erau folosite pentru a combate bolile și disconfortul tractului digestiv. Ciupercile halucinogene erau adesea consumate în cadrul ceremoniilor rituale. Ciupercile erau consumate sub formă de ciuperci proaspete, nefierte, sau sub formă de ciuperci uscate, sub formă de pulbere care conținea compuși enteogeni separați, care determină utilizatorul să experimenteze halucinații vizuale. Se crede că sunt asociate cu decapitarea umană, războiul și jocul de minge mesoamerican.

Unul dintre cele mai neobișnuite psihedelice folosite de mayași a fost derivat din pielea și glandele parotide ale diferitelor specii de broaște. Cronicarii din secolul al XVI-lea îi documentează pe mayași adăugând tutun și piei de broască comună, în băuturi precum balché, ceea ce creștea puterea drogului.

