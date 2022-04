Dîncu: Echipa Invictus România - un exemplu pentru naţiune, de manual şcolar

'Echipa noastră Invictus dă un exemplu de forţă, de curaj şi de victorie. Pentru că să-ţi învingi boala, să-ţi învingi slăbiciunea, să învingi deznădejdea este cea mai mare victorie umană. Şi dacă noi, românii, suntem capabili să facem asta şi echipa dumneavoastră, familiile dumneavoastră reuşesc să facă împreună acest gest, acesta este un exemplu pentru naţiune, este o şcoală. Gestul dumneavoastră şi activităţile pe care le faceţi şi succesele pe care le obţineţi ar trebui să fie exemple de manual şcolar. De aceea, mă plec în faţa sacrificiului pe care l-aţi făcut pentru România şi pe care îl faceţi în continuare', le-a spus Dîncu militarilor Invictus România, prezenţi în grădina Palatului Elisabeta.

Ministrul consideră că victoriile româneşti de la ediţiile precedente ale Jocurilor Invictus vorbesc despre viitor şi a subliniat sacrificiul celor răniţi în teatre de operaţii.

'Ce aţi făcut dumneavoastră nu este numai despre prezent, ci este ceva despre viitor. Eu, ca ministru al Apărării, mă uit şi văd spaimele de fiecare zi ale românilor, spaime legate de securitatea lor personală, a familiilor lor, a oraşelor lor. Văd ce se poate întâmpla, cu toate că credeam că trăim o pace eternă, că niciodată nu se va mai întâmpla nimic rău sau că războaiele sunt istorie. Războaiele nu mai sunt istorie, vedem că istoria face paşi înapoi, războaiele pot să fie la graniţa noastră. Ceea ce aţi făcut dumneavoastră a fost un sacrificiu pentru care România n-o să vă poată mulţumi niciodată', a arătat Vasile Dîncu.

'Un gând special' pentru echipa Invictus care va reprezenta Ucraina la Haga

În cadrul evenimentului, desfăşurat în prezenţa Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei, ASR Principele Radu a îndemnat la 'un gând special' pentru echipa Invictus care va reprezenta Ucraina la Haga.

'Continuaţi, cu multă demnitate şi curaj, o legătură de 155 de ani. De fapt, Coroana Română şi Armata Română fac parte din aceeaşi familie. (...) Suntem nespus de fericiţi că aţi ajuns pe punctul de a ne reprezenta la Haga, după un drum lung şi greu, care a avut nevoie de forţă interioară, după doi ani în care şi societatea este fragilă, şi regiunea noastră este fragilă. Şi aş dori din inimă ca dumneavoastră şi noi, pe care vă vom privi din tribună, să avem un gând special anul acesta pentru colegii dumneavoastră din Ucraina care vin să concureze la Haga împreună cu noi', a spus ASR Radu.

Căpitanul echipei României la Jocurile Invictus, plutonierul adjutant principal Costinel Slăniceanu, a subliniat că rolul Casei Regale Române a fost de a desfăşura o consecventă activitate de promovare a valorilor naţionale, demonstrând asumarea menirii sale istorice.

'Legătura directă dintre proiectul nostru şi această instituţie nobilă aduce un semnificativ spirit mobilizator, care ne responsabilizează şi mai tare, ne dă credinţa că vom reuşi oricând, oricât de greu va fi. Am luptat pentru România şi pentru securitatea colectivă din teatrele de operaţii şi oriunde ţara a avut nevoie de noi. Am fost răniţi, dar nu am renunţat, deoarece Invictus este despre puterea de a merge mai departe, indiferent de obstacole. Nu ne-am retras niciodată. Am înlocuit armele cu bicicleta sau cu arcul şi am reuşit să reprezentăm România din nou, de această dată pe terenul de sport', a spus Costinel Slăniceanu.

La întâlnire au luat parte membrii echipei Invictus România şi familiile acestora, reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, ai Asociaţiei Voluntarilor Invictus şi ai partenerilor şi sponsorilor Invictus România.

Invictus România, formată din 20 de militari răniţi, clasaţi cu gradul II şi III de invaliditate sau apt limitat, va reprezenta Armata României la ediţia din acest an a Jocurilor Invictus

Marţi, militarii Invictus România au fost primiţi, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Klaus Iohannis. Echipa Invictus România, formată din 20 de militari răniţi, clasaţi cu gradul II şi III de invaliditate sau apt limitat, va pleca joi la Haga, pentru a reprezenta Armata României la ediţia din acest an a Jocurilor Invictus, care se vor desfăşura în perioada 16 - 22 aprilie.

Aceştia vor concura la şapte discipline sportive, dintre care şase individuale (tir cu arcul, atletism, rowing, powerlifting, ciclism şi înot) şi una de echipă (volei din poziţia şezând), precizează Ministerul Apărării. După ediţiile din Toronto (2017) şi Sydney (2018), aceasta va fi a treia participare a militarilor români la competiţia sportivă internaţională care susţine recuperarea fizică şi psihică a militarilor răniţi în operaţiuni militare.

La Jocurile Invictus de la Haga vor participa douăzeci de naţiuni: Afganistan, Australia, Belgia, Canada, Danemarca, Estonia, Franţa, Georgia, Germania, Irak, Italia, Iordania, Olanda, Noua Zeelandă, Polonia, Republica Coreea, România, Ucraina, Regatul Unit şi Statele Unite ale Americii. Asociaţia Voluntarilor Invictus se află sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu. A fost fondată în anul 2014 şi a primit patronajul regal doi ani mai târziu, notează Agerpres.

