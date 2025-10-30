Miercuri, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a acesteia în funcția de viceprim-ministru. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi dimineață.

Marți, premierul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru, urmare a demisiei din funcție a lui Dragoș Anastasiu în luna august.

George Simion, de acord cu Ilie Bolojan

„Revenind la teza noastră cu doamna Gheorghiu, mie cea mai importantă dintre știri mi se pare că e faptul că pe doamna Oana Gheorghiu o apără cel mai aprig George Simion.

Dimineața, vă mărturisesc, am urmărit un video cu domnul George Simion, care îl înjura cu foc pe Grindeanu și pe PSD, și așa mai departe. N-am înțeles exact care era legătura cu Oana Gheorghiu. Și spunea că, indiferent cum ar fi, ce a zis doamna Oana Gheorghiu despre Trump, ei sunt trumpiști oricum, recunoscuți, auriștii, dar, indiferent cum ar fi, femeia a făcut în spital ceea ce PSD-ul, care a fost la putere împreună cu PNL-ul, n-a fost în stare să facă. Deci asta mi se pare foarte tare.

Că în toată povestea asta n-a fost… că n-am auzit un liberal care să susțină poziția lui Bolojan. Toți erau năuci, în afară de domnul Ciucu ne-a spus, printr-o postare pe Facebook, că domnul Bolojan s-a consultat cu domnul Ciucu în privința acestei numiri. Deci domnul Ciucu și domnul Simion sunt de acord cu propunerea făcută de domnul Bolojan”, a zis Diana Tache la Miercurea Neagră.

„Aici este o situație destul de tehnică și foarte procedurală, în sensul în care, indiferent cât s-ar încerca acreditarea ideii că Bolojan nu se consultă cu nimeni la numiri, ceea ce eu nu infirm și nici nu confirm, pentru că n-am de unde să știu, nu lucrez cu domnia sa, când face o numire, nu e vorba de o numire la Modrogan, lucrurile stau așa:

Procedura spune că atunci când un premier sau un demnitar al statului își numește un consilier de stat sau pe cineva într-o funcție etică, el trebuie să obțină avizele necesare de la structurile informative, care trebuie să îi comunice dacă avizul este pozitiv sau negativ. După aceea, demnitarul își asumă decizia.

Domnule, vi s-a dat aviz negativ? Cum făcea Orban când era premier: Dacă notificările venite de la SRI nu erau în regulă, nu făcea numirea.

Mi-e greu să cred că domnul Bolojan, în informările primite măcar de la serviciile care verifică numirile, care se uită inclusiv pe surse deschise, adică pe platforme la care avem acces și noi, ca jurnaliști, nu a fost notificat cu privire la aceste aspecte.

Trebuie văzut aici cum s-a întâmplat, pentru că e greu de crezut că Bolojan a venit acum, de nicăieri, cu doamna Gheorghiu. A adus-o pe doamna Gheorghiu de la Cotroceni.

Domnul Nicușor Dan, președinte, a numit-o pe doamna Gheorghiu consilier la Cotroceni. Nu avea rang de vicepremier, ci era consilier la Palatul Cotroceni.

Mi-e greu să cred că nu a fost informat de către structurile statului măcar cu privire la postările doamnei Oana Gheorghiu”, a zis jurnalista.

„Deci dumneavoastră ridicați problema dacă SRI nu l-a informat sau, dimpotrivă, l-a informat, dar s-a ignorat semnalul legat de vulnerabilitatea pe care o reprezintă doamna Gheorghiu — chiar dacă este o persoană meritorie, care a făcut spitale, nu catedrale”, a zis Bogdan Chirieac.

„Mai întâi, SRI-ul trebuia să-l informeze pe președintele Nicușor Dan, cel care a numit-o consilier la Cotroceni”, a zis Diana Tache.

„Nicușor Dan a numit-o pe doamna respectivă, în primăvară, șefă a unei comisii legate de spitale, ceea ce avea sens. Acolo nu era treaba SRI-ului, pentru că nu-l deranja cu nimic pe domnul Trump faptul că o „Gigică” progresistă din România, care îl înjurase pe el, se ocupa de o comisie de spitale de la Cotroceni, pe zona socială. Însă numirea în funcția de vicepremier, aici, da, poate fi considerată un afront la adresa administrației americane. Numirea ei în comitetul pentru spitale nu ridica probleme; acolo putea fi numită oricine”, a zis Mugur Ciuvică.

„Protecția informativă, inclusiv la cel mai înalt nivel al statului, presupune ca, dacă președintele Nicușor Dan își angajează chiar și un șofer, SRI-ul și celelalte structuri, nu doar SRI, să pună pe masa decidenților un raport referitor la persoana respectivă”, a zis Diana Tache.

În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu spunea că oficialii americani sunt „doi golani”.

„Ce am vrut să spun este altceva. Nu mă refeream la faptul că nu trebuiau să-i dea informații lui Nicușor Dan, ci strict la numire. Numirea pe care a făcut-o Nicușor Dan nu afecta relația noastră cu americanii. În schimb, numirea în funcția de viceprim-ministru poate afecta această relație”, a zis Mugur Ciuvică.

„Nu mă refer doar la informațiile pe care instituțiile trebuie să le furnizeze, ele trebuie să le dea, punct. Asta e treaba lor. Eu mă refer la protecția noastră, a tuturor, și a celor care ne conduc. Restul sunt alte discuții. Nu, aș vrea acum să vă spun foarte clar: Dincolo de orice, numirea doamnei Gheorghiu nu o văd doar ca pe o decizie a domnului Bolojan. Asta încerc să spun.

Adică mie nu mi se pare că doamna Gheorghiu a apărut din senin. De șapte luni, doamna Gheorghiu este consilier pe programe de putere, iar acum este propusă pentru funcția de vicepremier.

Ca atare, există o asumulare politică pe care aștept să o văd explicată, și de domnul Bolojan, și de domnul Nicușor Dan, și de toți cei care și-au dorit acest tip de legătură. Pe de altă parte, faptul că principalul susținător al numirii făcute de domnul Bolojan, în ceea ce o privește pe doamna Gheorghiu, este George Simion, mi se pare un punct important și nevralgic în desfășurarea lucrurilor.

Cei care par cu adevărat deranjați, foarte deranjați, sunt doar domnul Grindeanu și PSD-ul”, a zis Diana Tache la Miercurea Neagră.

„Mi se pare de bun-simț, cu toată dragostea. Această numire, desigur, nu face bine relației româno-americane”, a zis Bogdan Chirieac.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului să-și retragă propunerea, motivând că ar putea fi compromisă relația cu Statele Unite ale Americii.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii și să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!”, a scris Grindeanu, marți, pe Facebook.

El adăugat că nu există jumătăți de măsură pe acest subiect și „PSD trebuie consultat în astfel de decizii”.