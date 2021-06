De ce trebuie schimbat Orban de la conducerea PNL. Alina Gorghiu: Nimeni nu are nimic personal cu nimeni. Conducerea, uzată

"Este nevoie, în mod cert, de o schimbare a conducerii PNL pentru că asta impune statutul în momentul în care ţi se termină mandatul. Orice partid politic care trece prin toate ciclurile electorale se uzează. Se uzează conducerea acestui partid, se uzează garnitura din jurul președintelui şi preşedintele însuşi care a şi trecut printr-un an, în funcţia de premier, un an pandemic greu, un an în care a luat şi măsuri nu foarte populare.

Principalul motiv pentru care trebuie schimbat liderul PNL

Însă principalul motiv pentru care trebuie schimbat liderul PNL şi garnitura care a condus partidul, într-o oarecare măsură, este faptul că în decembrie, anul trecut, PNL a pierdut alegerile. Eu însămi am trecut prin această experienţă şi nu m-aţi auzit vreodată nici victimizându-mă, nici arătând cu degetul către alţii. Eu, Ilie Bolojan care era secretarul general al partidului, la momentul 2016, şi Gheorghe Falcă, cel care a condus echipa de campanie la parlamentarele din acel an, ne-am dat demisia pentru că aşa face un leadership responsabil, pentru a lua presiunea de pe partid.

La noi, demisia s-a produs, la Ludovic Orban, din funcţia de premier. Nu s-a întâmplat să facem o analiză corectă, onestă a cauzelor care au dus la pierderea alegerilor parlamentare. Sigur, o mare parte din motivele care au dus la pierderea acestor alegeri s-au subsumat problemei pandemice, dar cred că pe mai departe, dacă privim la viitor, dacă privim la potențialul pe care PNL îl are, dacă privim în perspectiva anului 2024, care este un an cu patru tipuri de alegeri, atunci trebuie să vii în fața electoratului de dreapta cu o ofertă proaspătă, cu o persoană care să îţi atragă cea mai mare parte din electoratul liberal pe care l-ai pierdut în alegerile parlamentare", a spus Alina Gorghiu, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

"Nimeni nu are nimic personal cu nimeni"

"Nimeni nu are nimic personal cu nimeni. Formula de leadership va trebui să fie cea care adună bazinul de dreapta. Şi, atunci, Florin Cîțu este un personaj care a confirmat în domeniul economic, a fost, în Legislativ, lider al grupului senatorilor o bună bucată de vreme, a fost în echipa care a guvernat într-o perioadă foarte dificilă. Este un om care niciodată nu a făcut vreun secret din parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis în demnităţile publice pe care le-a îndeplinit", a mai spus Alina Gorghiu.