De ce surpriză a avut parte Nicușor Dan! „Înainte aveam sentimentul că totul se prăbușește în jurul meu”

Nicușor Dan a primit aceste întrebări la Iași, într-o conferință de presă.

„Nu aș spune că „plăcere” este cuvântul potrivit, însă interacțiunea cu oamenii poate fi extrem de emoționantă pentru orice politician care își ia în serios funcția. Când oamenii vin și își pun speranța în tine pentru a le rezolva o problemă de care depinde o parte semnificativă din viața lor, la nivel personal este foarte emoțional.

Dincolo de acest aspect, surpriza plăcută, spre deosebire de începutul meu la Primăria Capitalei, a fost faptul că, dacă atunci aveam sentimentul că totul se prăbușește în jurul meu, la Administrația Prezidențială lucrurile sunt diferite. La primărie ceream hârtii care nu existau și informații pe care nimeni nu le avea. La nivelul administrației prezidențiale și în relația cu instituțiile centrale, nivelul este altul.

Poate nu există foarte multă inventivitate, dar există o structură solidă pe care te poți baza, spre deosebire de situația de la primărie acum cinci ani.

Sunt multe domenii în care, indiferent cât te-ai pregăti înainte de a ajunge într-o astfel de poziție, ai nevoie de informație specifică abia după ce preiei mandatul.

De exemplu, în primul an de mandat, doar ca să mă informez și să am o bază de referință, am strâns în jur de douăzeci de dosare, cam de trei metri liniari de documente. În anul al patrulea de mandat, nu cred că am mai adunat mai mult de zece centimetri de acte, pentru că deja știam majoritatea lucrurilor și nu mai aveam nevoie de atâtea referințe”, a zis Nicușor Dan într-o conferință de presă la Iași.