De ce sunt, de fapt, periculoase căpușele. Dr. Mihai Craiu: Nu căpușa produce boala!

Medicul pediatru Mihai Craiu a explicat de ce sunt periculoase căpușele și cum ne putem proteja copiii de aceste insecte.

"De ce sunt periculoase căpușele pentru că dacă ne uităm așa la ele, arată ca un fel de păianjen? Este o insectă care are trei componente foarte discordante. Are o porțiune a corpului care este ca un săcușor care are posibilitatea să se dilate foarte mult, mai ales pe măsură ce suge sânge. O căpușă care a stat atașată și a supt foarte mult sânge este ușor vizibilă, deci nu trebuie să căutăm cu lupa pe copilul nostru. Ceea ce se poate observa în condițiile unei căpușe atașate este de dimensiunea unui bob mare de orez până la o stafidă mică, nu e ceva microscopic.

Căpușele care nu reprezintă un pericol

Formele foarte tinere de insecte și care nici nu constituie un pericol special din punct de vedere al riscului epidemiologic, da, sunt ceva mai mici, dar acelea nici nu sug sânge foarte mult și nici nu sunt un pericol extrem pentru copii. Deci dacă nu este evident, vizibil, nu trebuie să ne panicăm.

Dacă e vizibilă, ce avem de făcut? Deci am fost afară cu copilul și ne-am întors acasă, face băița de seară și ne uităm pe copil la baie. În principiu trebuie să ne uităm undeva la joncțiunea hainei, pe la gât, în spatele urechilor, în spatele zonei păroase a capului pentru că acolo unde suntem protejați de haine probabilitatea să fim mușcați de căpușe este destul de mică, de asta o primă recomandare pentru scenariile în care copilul are o sensibilitate a pielii, ne este frică să îl dăm cu substanțe care îndepărtează tot felul de insecte, de la țânțari până la căpușe, ar fi bine să poarte șosete lungi, pantaloni, adică să nu aibă prea multă piele expusă direct la iarbă.

Mihai Craiu: Nu căpușa produce boala, ci un parazit

Dar dacă s-a jucat în pantaloni scurți și în tricou, ne uităm pe zonele expuse în primul rând și dacă vedem un fel de gândăcel care are un corp voluminos, așa ca un fel de biluță, o porțiune de trunchi care este de culoare mai închisă și care are și niște piciorușe mici, și de obicei, ceea ce nu vedem este înfipt în piele, este piesa bucală a căpușei. Privită la microscop seamănă foarte mult cu un crocodil. Aceasta are prostul obicei că se atașează foarte bine în piele și dacă tragem nepotrivit sau folosind tot felul de invenții riscăm ca insecta respectivă să elimine salivă în plagă.

Nu căpușa produce boala, ci un parazit al căpușei. Borrelia burgdorferi trăiește în saliva căpușei. Realitatea este că acea căpușă trebuie să stea atașată mai mult timp, cu siguranță mai mult de 24 de ore, pentru a scuipa suficient de multă salivă ca să riște să contamineze copilul", a explicat medicul Mihai Craiu pentru "CreștemMari".

