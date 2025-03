De ce l-a ales Ilie Bolojan pe Dacian Cioloș consilier la Cotroceni. Val de aprecieri

Văzut ca o gafă de unii, gestul președintelui interimar al țării de a-l numi consilier pe Dacian Cioloș este apărat cu dinții de acesta. Ilie Bolojan a expus, în această seară, calitățile lui Dacian Cioloș.

”Faptul că domnul Cioloş a acceptat să vină consilier prezidenţial onorific nu are nicio legătură cu astfel de chestiuni, are legătură cu o logică pe care eu o apreciez întotdeauna: dacă ai nişte oameni calificaţi, care au ocupat nişte poziţii importante - comisari europeni, de exemplu - care au o expertiză formată, ar fi bine să fie folosiţi de către ţara noastră, indiferent de perioada în care au fost comisari, cu ce guverne au lucrat, ce simpatii politice au. Când e vorba de interesele ţării noastre, trebuie să adunăm toate forţele şi fiecare, acolo unde poate da maxim posibil, trebuie să îşi aducă un aport şi cred că asta trebuie să facem. Deci este pur şi simplu o persoană care are o expertiză ce nu poate fi contestată şi cred că pe toate spaţiile unde putem să lucrăm trebuie să folosim cei mai potriviţi oameni, ţinând cont de contextul dat şi de încercarea de a reprezenta cât mai bine ţara noastră", a spus Ilie Bolojan.



Din 20 martie, Dacian Cioloş a fost numit consilier onorific al preşedintelui interimar al României. El este responsabil de implicarea în activităţile de coordonare şi monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României.

