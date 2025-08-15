Data actualizării: | Data publicării:

De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei și a ales mănăstirea de la Sâmbăta de Sus

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

De praznicul Adormirii Maicii Domnului, președintele României, Nicușor Dan, a ales să își petreacă ziua la mănăstirea din Sâmbăta de Sus, județul Brașov, și nu la manifestările dedicate Zilei Marinei de la Constanța, unde, în mod tradițional, șeful statului este prezent în calitate de comandant suprem al Armatei Române. Decizia a stârnit reacții în spațiul public, fiind remarcată absența președintelui de la evenimentul de la malul mării.

Situată la mai puțin de 20 de kilometri de Făgăraș, orașul natal al președintelui, mănăstirea de la Sâmbăta de Sus are pentru acesta o puternică valoare sentimentală. Nicușor Dan a explicat că a ales să revină aici pentru a continua o tradiție de familie începută încă din copilărie.

„E o sărbătoare religioasă, foarte mare, toată lumea vine la biserică. Aici, la mănăstire, veneam cu părinţii, copilărind aici. Am ales să vin aici. A fost emoţionant, în ultimii ani nu am mai ajuns, erau multe persoane pe care le-am zărit la fel ca atunci. Nu am vrut să fac anunţ ca să vină presa după mine; dimpotrivă, am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate şi, inclusiv, am stat la slujbă pentru a participa personal, intim”, a spus șeful statului, potrivit Digi24.

Președintele a subliniat că a evitat să își facă public programul tocmai pentru a păstra discreția vizitei și pentru a se bucura de momentele petrecute alături de localnici. „Nu am vrut să fac... să vină colegii dumneavoastră, cu presa după mine... Dimpotrivă, am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate”, a explicat acesta.

Imagini cu Nicușor Dan și familia sa la mănăstirea din Sâmbăta de Sus au circulat, vineri, pe rețelele sociale, surprinzându-l pe președinte participând la slujbă alături de credincioși. El a precizat că va petrece mai mult timp în zonă, urmând ca detaliile programului să fie comunicate ulterior.

În lipsa șefului statului, ceremoniile de Ziua Marinei, desfășurate pe faleza Comandamentului Flotei din Constanța, au fost conduse de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu. La eveniment au fost prezenți premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Acesta din urmă a menționat că Nicușor Dan se află în concediu, dar că „va fi alături de români în altă parte”.

