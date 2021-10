Cumpărături online. Florinel Chiş (ARMO), paralelă între România şi Grecia, Italia, Ungaria, Bulgaria

"În regiune stăm destul de bine, dacă ne uităm la Ungaria sau Bulgaria. Grecia, de exemplu, a avut un avans incredibil pentru anul 2020. Există anumite state precum Grecia sau Italia unde, ca şi comportament, consumatorii, având influenţa aceasta culturală, preferă să cumpere offline, mai puţin pe partea de digital.

Însă în Grecia, de exemplu, comportamentul s-a schimbat şi e de văzut dacă vor păstra acelaşi trend sau nu. Evident că există state cu o putere de cumpărare mai mare, există avantaje şi potenţial pentru comercianţii din România care se gândesc să se extindă şi spre alte pieţe.

Sectorul de comerţ online în România a crescut semnificativ faţă de anul 2019. Spuneam de procentul de plăţi cu cardul unde putem să ne uităm pe rapoarte şi vedem că mai mult de jumătate dintre cumpărători, în perioadele bune, au preferat să cumpere cu cardul, având în vedere că noi eram la 25% plăţi cu cardul – 75% ramburs. Au fost perioade din anul trecut când mai mult de jumătate au achiziţionat doar cu cardul. Şi asta arată faptul că recuperăm acest teren, trecem printr-un proces de digitalizare accelerată, iar acest proces de transformare digitală are un impact atât asupra consumatorilor cât şi asupra business-urilor şi reuşim să avansăm pe partea aceasta de digitalizare", a explicat, într-un interviu acordat DC News, Florinel Chiş, director executiv ARMO - Asociaţia Română a Magazinelor Online.

