Data publicării: 19:15 24 Sep 2025

Cum vor fi evaluați managerii de spitale și șefii de secție. Alexandru Rogobete, explicații

Autor: Ioan-Radu Gava
ministrul-rogobete_04565600 Foto Dana Mihai - DC News
 

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a explicat cum vor fi evaluați managerii de spitale și șefii de secție din unitățile sanitare.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății, Alexandru Rogobete a vorbit despre obligațiile managerilor de spitale în ceea ce privește activitatea medicală, economică și administrativă a unităților sanitare pe care le conduc.

„Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și fațǎ de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online.

Managerii de spitale publice au obligația de a publica periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc.

Această măsură este stabilită prin ordin al ministrului Sănătății și stabilește o schimbare majoră în modul în care spitalele publice își raportează activitatea. Transparența nu mai este opțională, ci o regulă obligatorie.

Managerii trebuie să facă cunoscute informațiile despre activitatea medicală, economică și administrativă a spitalelor, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și pentru șefii de secție. În mod regulat, vor fi afișate numărul de transferuri către alte unități și serviciile oferite pe fiecare specialitate“, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a spus și care vor fi indicatorii care vor fi publicați și pe baza cărora managerii de spitale și șefii de secție vor fi evaluați.

„Printre datele care vor fi publicate se numără:

Indicatori de calitate:

- rata infecțiilor asociate asistenței medicale

- procentul de reinternări la 48 de ore după externare

- procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital în primele 72 de ore

- gradul de satisfacție al pacienților

Date financiare:

- venituri totale ale spitalului

- venituri realizate în baza contractului cu CNAS

- venituri de la bugetul de stat

- venituri din proiecte cu finanțare nerambursabilă

- venituri din servicii medicale acordate contra cost

- cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți

Date de utilizare a serviciilor:

- numărul de spitalizări continue

- numărul de spitalizări de zi

- durata medie de spitalizare

- rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital

- indicele de complexitate a cazurilor (ICM)

- numărul de consultații efectuate în ambulatoriul integrat

- meniul zilnic, detaliat pe regimuri

Indicatorii de performanță nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu.

Încrederea ne face bine!“, a conchis ministrul Sănătății.

