Crezi că ai o casă curată? Te înșeli! Ce înseamnă o cameră cu adevărat curată

Conform celor mai ridicate standarde , o "cameră curată” trebuie să conțină cel mult 10 particule de 0,1 micrometri într-un volum de 1 metru cub de aer, scrie digi24.ro.

Recent, NASA a publicat o înregistrare video care prezintă protocolul pe care un angajat trebuie să-l parcurgă înainte de a-i fi permis accesul în așa-numită "cameră curată" de la Laboratorul de Propulsie (Jet Propulsion Laboratory).

Este vorba despre un spațiu cvasi-ermetic, bine izolat, cu suprafețe "antistatice" care împiedică răspândirea prafului și unde aerul e filtrat permanent. Pentru a intra într-un astfel de loc, un angajat NASA trebuie să respecte un protocol extrem de strict.

