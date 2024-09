Liderii minorității germane le indică simpatizanților cum să nu voteze la alegeri

Adunarea Reprezentanţilor Forumului Democrat al Germanilor din România a luat în şedinţă următoarea hotărâre cu privire la alegerile parlamentare şi prezidenţiale, şi anume să recomande membrilor şi simpatizanţilor săi: să meargă la vot şi să-şi exercite acest drept democratic; să voteze pentru Camera Deputaţilor lista proprie a FDGR, cu actualul deputat Ovidiu Ganţ în frunte, iar în ceea ce priveşte listele pentru Senat şi Preşedinţie să nu voteze candidaţi ai unor formaţiuni extremiste, informează un comunicat de presă.

Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) nu susține candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile parlamentare, în cazul în care acesta decide să candideze independent. Mesajul a fost transmis de deputatul Ovidiu Ganț, reprezentant al minorității germane, ales pe lista FDGR.

Ganț spune că Forumul a transmis deja lista pentru alegerile parlamentare, iar astăzi, la ora 12, Biroul Electoral Central (BEC) ar urma să o și valideze. El susține că președintele ar putea candida independent, însă susținut de PNL, partidele al cărui președinte a fost înainte de a fi ales în cea mai importantă funcție din stat.

„Nu am auzit așa ceva (n.r. de ideea ca Iohannis să fie susținut la alegerile parlamentare de FDGR). Noi am decis încă din primăvară lista de candidați. Am depus-o la Biroul Electoral Central miercuri și azi, la ora 12, este ședința de validare. Lista începe cu mine și continuă cu Thomas Șindilariu, Andreea Ross și Christine Manta Klemens. BEC va valida aceste candidaturi.

Domnul Iohannis poate să candideze independent susținut de PNL, acesta este partidul dânsului. FDGR are astăzi consiliul director la Sibiu și nu avem pe ordinea de zi așa ceva, sincer nici nu văd de ce ar face asta“, a declarat Ganț.

