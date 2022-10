Concluzia lui Cabral după declarațiile Deliei legate de copii

Recent, Delia a postat pe TikTok un video în care explică de ce nu vrea să devină mamă, în urma întrebărilor venite din partea celor care o urmăresc. Mesajul artistei a stârnit numeroase controverse, mulți criticând-o pentru decizia ei.

Cabral se numără printre cei care au reacționat public în urma declarațiilor făcute de Delia.

„D. nu vrea să aducă pe lumea asta copii. Eu am trei. Copii, zic. Am vreun drept, am cel mai mic drept să comentez alegerea Deliei? Am cel mai mic motiv să deschid gura pe tema alegerilor ei? Aș mai avea vreo urmă de bun-simț dacă m-ar lua gura pe dinainte să-i comentez unui om, oricărui om, alegerile pe care și le ia? Nu. Pentru că sunt alegerile lui și dacă cineva începe să elucubreze pe marginea lor... ei bine, nu face altceva decât să-și arate micimea.

Probabil e interesant să ne dăm cu părerea despre alegerile de viață ale altor suflete.

Dar interesant nu e neapărat normal la cap, decent sau de bun simț.

Ar fi bine, mai ales pentru noi înșine, să ne judecăm unii pe ceilalți mai puțin... spre deloc.

Și ar fi bine de tot să ne respectăm mai mult. Să ne respectăm între noi și să ne respectăm alegerile.

Am învățat încă de mic, din familia mea de zdrăngăniți: cu cât pierzi mai mult timp bârfindu-i pe alții, cu atât mai puțin timp ai să te gândești la tine”, a scris Cabral pe contul său de Facebook.

Delia, noi declarații după ce a zis că nu vrea să aibă copii: Ceea ce e și mai interesant e că a apărut o femeie care spunea că fac parte dintr-o organizație secretă

Delia a revenit cu noi declarații după ce a zis că nu vrea să aibă copii.

„Eu vorbesc despre acest subiect de 20 de ani, de când mi se tot pune această întrebare la care răspund mereu cam la fel. Uneori răspund mai ironic, alteori mai în glumă pentru că m-am săturat să răspund la aceeași chestie. Problema acum nu este că nu vreau eu să fac copil, ci problema este reacția oamenilor”, a zis Delia.

„Trecem peste faptul că nu este normal să mă întrebi așa ceva, dar m-am obișnuit. Mi se pune întrebarea de mai bine de 20 de ani. Nu le-am zis oamenilor că nu este bine să facă copii, am răspuns unei întrebări despre mine. Eu nu vreau să fac copii, simplu! Răspunsul meu a fost pe Tiktok, într-un live, unde mi-a pus cineva o întrebare. Nu a fost o postare în sine pe care am simțit nevoia să o fac. Era în timpul unui live în care vorbeam cu oamenii, pur și simplu. Oamenii au înregistrat și au dat mai departe, iar lumea și-a dat cu părerea, nu am nicio problemă cu asta”, a mai spus vedeta.

„Ceea ce e și mai interesant este că a apărut o femeie care spunea că eu fac parte dintr-o organizație secretă - atât de secretă încât știa și ea - și oamenii din masonerie nu mă lasă să fac copil. Așa spunea femeia aceea. Și mai zicea că eu sunt un influencer al acelei organizații secrete și că, de fapt, eu nu vreau să fac copil pentru că trebuie să promovez ideea că trebuie să fim mai puțini pe planetă. Cât de spălat pe creier să fii? La ce filme proaste te uiți?”, a mai zis cântăreața.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News