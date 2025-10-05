Coaliția de guvernare din Germania se prăbușește în sondaje. Conservatorii și social-democrații ating un minim istoric

Coaliția de guvernare din Germania, formată din conservatori și social-democrați, înregistrează cel mai scăzut nivel de popularitate de la începutul mandatului, potrivit unui sondaj realizat de institutul Insa și publicat duminică de agenția dpa.

Potrivit datelor, Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga) și blocul conservator alcătuit din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului Friedrich Merz și partidul-soră bavarez, Uniunea Creștin-Socială (CSU), cumulează doar 38% din intențiile de vot – cel mai slab scor al coaliției de la instalarea sa, în luna mai.

Conservatorii CDU/CSU pierd un punct procentual față de săptămâna precedentă și ajung la 24%, în timp ce SPD scade la 14%, tot cu un punct.

În același timp, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) își menține cota de 26%, consolidându-și poziția ca a doua forță politică a țării.

Pe partea stângă a eșichierului politic, Die Linke crește ușor la 12%, în timp ce Verzii pierd teren, coborând la 11%. Atât Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), cât și Democrații Liberi (FDP), partidul pro-business, rămân la 4%, sub pragul electoral de 5% necesar pentru a intra în Bundestag. Alte formațiuni însumează aproximativ 5%.

Sondajul Insa a fost realizat între 29 septembrie și 2 octombrie, pe un eșantion de 1.186 de alegători eligibili din Germania, cu o marjă de eroare de ±2,9 puncte procentuale.

Agenția dpa subliniază că astfel de sondaje reflectă doar opinia publică la momentul realizării lor și nu reprezintă o proiecție exactă a rezultatelor viitoarelor alegeri.