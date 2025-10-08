€ 5.0963
|
$ 4.3898
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 18:15 08 Oct 2025

EXCLUSIV Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
Autor: Anca Murgoci

mugur-ciuvica-sustienre-georgescu-sua_24374800 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Mugur Ciuvică a spus care este singura persoană din România care chiar recunoaște că este putinistă.

Mugur Ciuvică a lansat un atac dur la adresa celor pe care îi consideră promotori ai propagandei rusești în România.

Potrivit lui Mugur Ciuvică, problema ar fi că „putinistul român nu recunoaște nici dacă îl arzi cu ceară că e putinist. El e putinistul sub acoperire. Toți ba sunt „trumpiști”, ba „suveraniști”, ba altceva, dar de fapt sunt putiniști”.

Mugur Ciuvică susține că reușește să-i identifice și a oferit un exemplu: „Singura putinistă care recunoaște că e putinistă, și care a primit și o inculpare zilele trecute, e Șoșoacă. Pentru asta, Șoșoacă e mai bărbată decât toți putiniștii din România. Nu sunt deloc fan, dar este singura putinistă pe față.”

 

 

Despre ceilalți, Ciuvică a spus că „stau în conservă. Mai scot capul din când în când, apoi îl bagă iar în conservă...”.

„Văd foarte multă propagandă putinistă și văd destul de mulți putiniști. V-am mai spus de un miliard de ori...
Mulți cetățeni sunt păcăliți de putiniști. Dar există un curent putinist în România. Cetățenii sunt păcăliți de putiniști. Problema României, știți care este... Putinistul român nu recunoaște nici dacă îl arzi cu ceară că e putinist. El e putinistul „sub acoperire”. Toți ba sunt „trumpiști”, ba „suveraniști”, ba altceva. Dar de fapt sunt putiniști. Și atunci, dumneavoastră ziceți că nu-i identificați. Eu îi identific, de exemplu. Singura putinistă care recunoaște că e putinistă, și uite, că a primit și o inculpare zilele trecute, e Șoșoacă. Pentru asta, Șoșoacă e mai bărbată decât toți putiniștii din România. Nu sunt deloc fan, dar este singura putinistă pe față.Restul? Toți ceilalți stau „în conservă”. Mai scot capul din când în când, apoi îl bagă iar în conservă...”, a zis Mugur Ciuvică la Miercurea Neagră.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
De ce te trezești mereu noaptea să mergi la toaletă? Poate fi un semn al unei afecțiuni medicale
Publicat acum 8 minute
Clima o ia razna: Hong Kong înregistrează cea mai călduroasă lună octombrie din istorie
Publicat acum 13 minute
Raed Arafat, explicații pentru cei care spun că a fost exagerare cu Codul Roșu
Publicat acum 35 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
Publicat acum 36 minute
România vrea mai mult: Bolojan pune accent pe procesarea produselor agricole
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close