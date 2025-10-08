Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă

Mugur Ciuvică a lansat un atac dur la adresa celor pe care îi consideră promotori ai propagandei rusești în România.

Potrivit lui Mugur Ciuvică, problema ar fi că „putinistul român nu recunoaște nici dacă îl arzi cu ceară că e putinist. El e putinistul sub acoperire. Toți ba sunt „trumpiști”, ba „suveraniști”, ba altceva, dar de fapt sunt putiniști”.

Mugur Ciuvică susține că reușește să-i identifice și a oferit un exemplu: „Singura putinistă care recunoaște că e putinistă, și care a primit și o inculpare zilele trecute, e Șoșoacă. Pentru asta, Șoșoacă e mai bărbată decât toți putiniștii din România. Nu sunt deloc fan, dar este singura putinistă pe față.”

Despre ceilalți, Ciuvică a spus că „stau în conservă. Mai scot capul din când în când, apoi îl bagă iar în conservă...”.

„Văd foarte multă propagandă putinistă și văd destul de mulți putiniști. V-am mai spus de un miliard de ori...

Mulți cetățeni sunt păcăliți de putiniști. Dar există un curent putinist în România. Cetățenii sunt păcăliți de putiniști. Problema României, știți care este... Putinistul român nu recunoaște nici dacă îl arzi cu ceară că e putinist. El e putinistul „sub acoperire”. Toți ba sunt „trumpiști”, ba „suveraniști”, ba altceva. Dar de fapt sunt putiniști. Și atunci, dumneavoastră ziceți că nu-i identificați. Eu îi identific, de exemplu. Singura putinistă care recunoaște că e putinistă, și uite, că a primit și o inculpare zilele trecute, e Șoșoacă. Pentru asta, Șoșoacă e mai bărbată decât toți putiniștii din România. Nu sunt deloc fan, dar este singura putinistă pe față.Restul? Toți ceilalți stau „în conservă”. Mai scot capul din când în când, apoi îl bagă iar în conservă...”, a zis Mugur Ciuvică la Miercurea Neagră.