Ciucu: Am agreat în Coaliție să nu mai facem vreun nou referendum

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a zis că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR.

„Cred că ar fi corect ca referendumul pe București, validat anul trecut, inițiat de domnul Nicusor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parțiale.



Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor. Acum avem o fereastră de oportunitate, nu se stie cine va fi primar general.



P.S.



Altfel, am agreat astăzi in Coaliție să nu mai amestecăm lucrurile și să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca solutie de deblocare a relației cu CCR. Soluția va trebui sa fie constituționala și politică”, a transmis Ciprian Ciucu.

