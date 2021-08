Cîțu, închis în SUA. Dan Vîlceanu: Orban le-a arătat documentul, acum două luni, unor colegi

"Nu ştiu cum se va termina... Din punctul meu de vedere, nu se fac astfel de lucruri. Este foarte uşor să intru în jocul ăsta în care ne aruncăm mizerii unii împotriva altora. Dumneavoastră îmi cereţi să spun cine a dat la presă. Nu pot să vă spun exact persoana. Ceea ce vă pot spune este că, acum două luni jumătate, domnul Ludovic Orban ştia de acest document şi l-a arătat altor colegi", a spus Dan Vîlceanu, în emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.

"Este din interior"

"Pot să spun doar un singur lucru. Ceea ce s-a întâmplat astăzi face parte din armele folosite în bătălia internă. Nu cred că sunt implicate forţe din afara partidului. Nu este ciuma roşie, nu este statul paralel, nu este duşmanul străin. Este din interior. Eu cred că nu vor reuşi să oprească traiectoria lui Florin Cîțu. După ceea ce s-a întâmplat astăzi, veţi vedea o reacţie inversă în interiorul PNL", a spus Rareș Bogdan, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Ce spunea Florin Cîțu

"Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este „a misdemeanor”, este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, informează Agerpres.

Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca ministru al Finanţelor şi, ulterior, premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

