Cîțu arată cu degetul spre nevaccinați: Valul patru este al celor care nu se vaccinează

Valul patru este al celor care nu se vaccinează, spune Florin Cîțu. El spune că se va vaccina cu cea de-a treia doză. Cîțu: „99,8% dintre cei infectați nu sunt vaccinați împotriva COVID-19”, scrie Mediafax.

„Am spus de fiecare dată că dacă o să existe un val patru este doar vina noastră, a societății, că nu ne vaccinăm. Valul patru este al celor care nu se vaccinează”, spune Florin Cîțu.

El preciează că 99,8% dintre cei infectați nu sunt vaccinați împotriva COVID-19. Florin Cîțu spune că se va vaccina cu cea de-a treia doză. Cifră record pentru valul 4 al pandemiei în România. Bilanțul zilnic a trecut de 11.000 de cazuri. 208 pacienți au murit, iar pe ATI sunt 1.267, din care 17 copii.

"Suntem într-o situație critică"

Dr. Laszlo ATTILA, Comisia pentru Sănătate Publică, Senatul României, a vorbit despre valul patru al pandemiei, în exclusivitate pentru DC Media Group, la DC NEWS TV, în cadrul dezbaterii "Valul 4 al pandemiei COVID-19: impact, amenințări, soluții".

"Suntem într-o situație critică, pentru că m-am uitat la statisticile de săptămâna trecută, într-o țară în care zilnic, în medie, mor cam 200 de persoane, ieri am mai adăugat încă 145 de persoane care nu mai sunt printre noi. O problemă cu care ne confruntăm de ani de zile este că noi nu avem rezerve, nu avem capacitățile pe care să le ținem în stand by ca să le utilizăm atunci când avem nevoie. Pentru că un exemplu elocvent este situația de la Terapie Intensivă care este la limită din cauza criteriilor impuse înainte de aderare, ca să ne reducem numărul de paturi, capacitățile din instituțiile de paturi și să ne adaptăm sistemul la o situație cât de cât normală, renunțând la acele capacități care ne-ar conferi o oarecare stare de confort atunci când avem astfel de situații critice.

Și cred că marea provocare, inclusiv în aceste zile când s-a semnat PNRR-ul, este de a crea acele capacități pe care să le putem ține pentru situații de criză. Pentru că marii perdanți în această clipă, pe lângă pacienții care se confruntă cu această nenorocire, cu această infecție, sunt persoanele care nu sunt infectate de COVID-19 și nu avem metode de a preveni apariția acelor cazuri", a declarat Dr. Laszlo ATTILA, la DCNews TV.