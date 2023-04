Ciolacu, uimit de Kelemen Hunor: Nu știu cum a reușit să-i iasă așa ceva. Nu s-a întâmplat nici la PSD, nici la PNL

El a menționat că este normal să fie discuţii între liderii acestei coaliţii, dar numai împreună, 'printr-un parteneriat corect şi respectând România', pot fi depăşite dificultăţile şi 'momentele tensionate'.

'Nu ştiu cum reuşeşte întotdeauna domnul preşedinte Kelemen Uunor să-i iasă toate. A reuşit şi de această dată să vă lămurească să nu aibă contracandidat şi a reuşit ca atât preşedintele Partidului Social Democrat, cât şi preşedintele Partidului Naţional Liberal să fie astăzi aici. Nu s-a întâmplat nici la PSD, nici la PNL să fim toţi trei', a afirmat Ciolacu la congresul UDMR.

El a spus că în ultimul timp se discută foarte mult de 'ieşirea sau ne-ieşirea' UDMR de la guvernare

'Bine v-am găsit la Timişoara, bine v-am găsit la guvernare, presupun că nu aveţi alte planuri, că am văzut că în ultimul timp se discută foarte mult de ieşirea, de ne-ieşirea UDMR de la guvernare. Eu vreau astăzi să fiu foarte clar: cred că decizia mea şi a domnului prim-ministru şi preşedinte al Partidului Naţional Liberal ca în această coaliţie să fie şi UDMR, dar şi toate minorităţile reprezentate în Parlamentul României a fost o decizie corectă. Într-unul dintre momentele cele mai dificile, nu neapărat ale României, ci ale Europei, după pandemie, cu experienţe nefericite, cred că am procedat cu toţii matur şi am procedat cu toţii cum este mai bine pentru ţara noastră, pentru România', a adăugat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a arătat că este normal să existe discuţii între liderii coaliţiei, dar împreună pot fi depăşite

'Este normal să fie discuţii între noi, este normal ca între noi să ne susţinem sau să nu ne susţinem anumite proiecte, dar acest lucru face parte din politică. Chiar dacă îţi auzi diverse breaking news-uri cu dispute între noi, mai nou văd şi înregistrări între noi, să ştiţi că suntem trei oameni serioşi, trei oameni care iubim România, trei oameni care înţelegem ce avem de făcut în acest moment, înţelegem şi costurile pentru reformele pe care trebuie să le facem în România, înţelegem costurile electorale, în primul şi în primul rând ale Partidului Social Democrat, ale Partidului Naţional Liberal. Şi cred că numai împreună, printr-un parteneriat corect şi respectând cu toţii ţara în care trăim, România, putem să depăşim şi să încercăm să ne ridicăm la nivelul aşteptării românilor. Românii aşteaptă de la noi lucruri în echilibru cu partidele care au format această coaliţie', a mai declarat şeful Camerei Deputaţilor. Marcel Ciolacu a mai spus că speră ca în continuare liderii coaliţiei să facă o echipă şi să depăşească 'momentele tensionate'.

'Sper din tot sufletul să facem o echipă în continuare, să găsim echilibru întotdeauna în interiorul coaliţiei, să depăşim momentele tensionate dintre noi şi să vedem ce este cel mai important: România să meargă înainte şi să aibă locul ei de cinste, mai ales cum am făcut faţă ultimelor provocări, în războiul dintre Rusia şi Ucraina, să aibă locul ei fruntaş în Europa', a subliniat Ciolacu.

