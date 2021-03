Ciolacu strânge o coaliție a nemulțumirii împotriva actualei puteri. Top al loviturilor aplicate de Guvern, făcut de liderul PSD

Președintele PSD susține că Guvernul este inconștient fiindcă este aproape să provoace o criză a producției alimentare a țării în plină pandemie. “Am vrut să avem această discuție pentru că situația în agricultură este foarte gravă. Guvernele de dreapta au băgat agricultura românească în faliment, în mai puțin de un an și jumătate! Este un dezastru generalizat de la un capăt la altul! Vom ajunge să importăm în curând 100% din tot ce înseamnă mâncare dacă Guvernul nu se trezește și nu ajută fermierii!”, a declarat Marcel Ciolacu la finalul întâlnirii.



Liderul PSD a făcut și un top al loviturilor aplicate de guvernarea Dreptei celor care muncesc în zona agricolă și în industria agro-alimentară

“Măsurile aberante ale Guvernului au lovit deopotrivă atât în marii producători, cât și în fermierii mici. Nu au dat nici acum banii pentru despăgubirile pentru secetă, țin târgurile de animale închise și nu fac absolut nimic pentru ca românii să poată cumpăra produse românești! Au desființat zeci de programe de sprijin, au subfinanțat investițiile în irigații și au stopat tot ce înseamnă sprijin pentru producția autohtonă!”, a arătat liderul PSD.



Marcel Ciolacu a anunțat că PSD va continua să-i apere pe fermierii și producătorii agricoli

“Alături de colegii mei am luat decizia să depunem în perioada imediat următoare o moțiune împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros. Ministrul Oros și prim-ministrul Cîțu trebuie să le spună românilor ale cui interese le reprezintă prin bătaia de joc la adresa producătorilor români! De ce condamnă România la dependență de produse de import? De ce pun în pericol securitatea alimentară a țării? Dar nu este suficient ca Oros să plece! Trebuie să reparăm urgent ceea ce guvernele de dreapta au distrus!



Agricultura românească are nevoie de irigații, are nevoie de utilaje performante, are nevoie de centre de colectare, prelucrare si desfacere astfel încât produsele romanești să ajungă la consumatori. Pe scurt, agricultura românească are nevoie ca Guvernul să le fie un partener, nu un inamic”, a declarat liderul PSD.



De asemenea, parlamentarii PSD din comisiile de specialitate din Parlament vor depune o serie de proiecte legislative pentru sprijinirea agriculturii și dezvoltarea satului românesc

“Nu putem permite ca incapacitatea guvernului să pună în pericol sute de mii de locuri de muncă pentru populația din mediul rural, și în același timp să amenințe securitatea alimentară a României! Aceste inițiative legislative vor avea ca bază propunerile venite din partea asociațiilor și federațiilor din industrie, din partea celor care muncesc de dimineață până seară pământul”, a anunțat Marcel Ciolacu.