Ciolacu: Sper ca fiul meu să nu cumva să facă așa ceva / VIDEO

Premierul a zis că familia lui a trebuit să plece în afara țării, motiv pentru care cunoaște drama românilor care au fost nevoiți să părăsească România. În plus, Marcel Ciolacu a spus că speră ca fiului său să nu-i treacă prin cap să plece de pe meleagurile natale.

„În 1992, fratele meu a plecat în Germania. Pe atunci călătoream câte patru în mașină, cu alți cumnați. Ei și-au căutat „visul american” în Germania. Așa era perioada aceea. După 15-20 de ani s-au întors. Au reușit să aibă voința de a se întoarce și de a se realiza și în România. Când a plecat fratele meu a fost o dramă. Aceeași dramă o resimt când mă întâlnesc cu fiul meu care, în curând, va termina Medicina”, a spus premierul.

„Atâta minte am avut încât am făcut doar un copil... Dar sper să nu cumva să-i treacă prin cap să plece din România! Acum e student la Medicină”, a zis Marcel Ciolacu în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții comunității de români din Germania.

Premierul a zis că va căuta soluții pentru românii din diaspora.

„Vom veni cu un proiect de start-up pentru diaspora”, a mai spus Marcel Ciolacu.

El a adăugat că trebuie mărit numărul de consulate acolo unde va fi nevoie

„Sper să reuşim să construim împreună, şi cu doamna ministru de la Externe şi cu viitorii consuli, să încercăm să mărim numărul de consulate acolo unde este nevoie, poate să mai închidem din ele acolo unde nu este nevoie, dar trebuia cineva să stea în nu ştiu ce ţară. Să găsim pârghiile administrative. Bugetul României nu trebuie să fie zgârcit în ceea ce priveşte comunicarea directă cu diaspora. Indiferent dacă această imensă plusvaloare a părăsit România, statul român este dator de a menţine conexiunea cu dumneavoastră şi de a găsi pârghiile necesare de a vă simţi ancoraţi şi în decizia nu numai politică, pentru că aveţi dreptul de vot şi este bine să vi-l exprimaţi, cu toate că pe mine, de la PSD, nu m-aţi acoperit de voturi. Înţeleg motivele şi putem discuta despre ele, dar trebuie să găsim, pe lângă dreptul de vot, trebuie să găsim ceva ce n-a funcţionat până acum”, a susţinut premierul.

Ciolacu a punctat faptul că în relaţia cu diaspora autorităţile de la Bucureşti trebuie să schimbe „registrul” perpetuat de 32 de ani.

„Trebuie să schimbăm într-un fel registrul pe care îl perpetuăm de 32 de ani. Parcă am rămas un pic prizonieri ai unui cerc şi nu mai căutăm alte soluţii. Vorbeam cu prim-ministrul Portugaliei, domnul Costa - şi Portugalia a trecut la un moment dat printr-un exod de migranţi. Mi-a spus foarte direct: nu mai încerca foarte mult, fiindcă foarte puţini se vor întoarce înapoi. Aşa am păţit şi noi, dar am ţinut o legătură foarte strânsă cu diaspora. Nu sunt bani aruncaţi pe fereastră de statul român. Trebuie să ne implicăm cu toţii, să-i ajutăm şi pe cei mai puţin norocoşi, ca să nu fie un abuz asupra lor, asupra forţei de muncă mai ieftină”, a subliniat el.

„Încercăm acum, după 32 de ani, ăsta este adevărul, să dezvoltăm şi infrastructura din Moldova noastră, de unde a fost exodul cel mai mare de români care au plecat în diaspora după '90. Lipsa de infrastructură, e normal, a dus şi la o ineficienţă economică şi la o lipsă de investiţii. Încercăm să echilibrăm zonele de dezvoltare ale României, astfel încât să creăm o echitate, în primul şi în primul rând, în interiorul României. Dar cum lucrurile nu se exclud unele pe altele, trebuie împreună - şi nu putem fără dumneavoastră, indiferent câţi consuli am pune, nu putem pune cât un consul pentru fiecare cetăţean român - fără implicarea dumneavoastră şi fără programe susţinute de statul român, punctuale, nu vom reuşi să aducem diaspora mai aproape de România şi diaspora să nu se mai uite urât către România când vine acasă”, a declarat Ciolacu.

