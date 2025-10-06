Cercul restrâns al lui Nicușor Dan, surprins în imagini. Cine sunt oamenii lui de încredere / galerie foto

Începând cu data de 6 octombrie au fost numiți în funcția de consilier prezidențial: Marius Gabriel Lazurca, Alexandru Ciurea, Ludovic Orban și Doinița Diana Iancu.



Tot începând cu aceeași dată sunt numiți în funcția de consilier de stat: Ana-Maria Geană, Nicoleta Ramona Dinu și Ștefania Georgiana Simion.



De asemenea, din 6 octombrie, se acordă calitatea de consilier onorific al președintelui României lui: Andrei Nicolae Popovici și Eugen Tomac.



Vor fi numiți, începând cu data de 1 noiembrie, în funcția de consilier prezidențial: Cosmin Alexandru Soare-Filatov, Valentin Naumescu și Andreea Mihaela Miu.



Din aceeași dată, vor fi numiți în funcția de consilier de stat: Diana Pungă, Cristian Roșu și Raluca Roxana Butnaru.

Acești oameni i-au fost alături la Primăria București, au mai lucrat împreună sau l-au susținut pe Nicușor Dan în drumul spre Cotroceni.

Iată câteva imagini cu oamenii pe care i-a ales drept consilieri:

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Ana-Maria Geană lucrează cu președintele Nicușor Dan încă de când acesta era în funcția de primar al Bucureștiului.

Ea a devenit consiliera lui Nicușor Dan în anul 2021, la un an de la venirea acestuia la Primăria Capitalei. Din ianuarie 2021 până în iulie 2023, Ana-Maria Geană a fost și consilieră la cancelaria premierului (în această perioadă au fost doi premieri: Florin Cîțu și Nicolae Ciucă).

Anterior, din 2019 până în 2021 ea a fost consilieră a șefului cancelariei premierului, perioadă în care premieri au fost Ludovic Orban și Nicolae Ciucă – interimar. În decurs de un an, din decembrie 2018 până în decembrie 2019, Ana-Maria Geană a fost asistent al decanului din Facultatea de Administrare a Afacerilor în limbi străine.

În anul 2014, Ana-Maria Geană a fost, timp de 8 luni, intern la Administrația Prezidențială, pe social media. Ea are diplomă de licență în domeniul Științe politice și guvernământ, precum și o diplomă de master în Relații Internaționale și Studii Europene, științe politice și guvernământ.

Alături de Ana-Maria Geană, în alte fotografii, apare și Diana Iancu, în bluză roșie - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Iancu a lucrat ca jurnalist la Antena 3 și Realitatea TV. După alegerea lui Nicușor Dan ca primar general al Capitalei, în primul său mandat, ea a preluat funcția de directoare executivă a Direcției de Presă la Primăria Municipiului București:

Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025

Ștefania Simion este avocat și s-a remarcat prin activitatea sa în domeniul civic. Ea a reprezentat în instanță Asociația ”Salvați Bucureștiul”, în cadrul campaniei „Salvați Roșia Montană”.

Diana Pungă - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025

Împreună cu Diana Iancu, ea a coordonat logistic campania electorală a lui Nicușor Dan din anul 2020. Diana Pungă a avut un mare rol în echipa primarului. În anul 2021, Pungă a devenit administrator public al Capitalei. A demisionat din funcție în vara anului 2024.

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Europarlamentarul Eugen Tomac a fost numit consilier prezidenţial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni de către preşedintele Nicuşor Dan.

Eugen Tomac a mai activat în Administraţia Prezidenţială pe acelaşi post, în al doilea mandat al lui Traian Băsescu.

Eugen Tomac este la al doilea mandat de europarlamentar din partea Partidului Mişcarea Populară. El a avut două mandate de deputat în Parlamentul României (2012-2019). În Parlamentul European, el face parte din grupul politic Renew Europe, alături de Dan Barna şi Vlad Voiculescu (USR).

Eugen Tomac s-a născut în 1981 în satul Babele, comuna Sofian-Trubaiovca, din raionul Ismail, regiunea Odessa, Ucraina. Tomac a venit în România la 17 ani, beneficiind de un program de burse dat de Guvernul României etnicilor români din jurul graniţei. Ulterior, el și-a început cariera ca jurnalist.

În perioada 2005-2008, în mandatul de președinte al lui Traian Băsescu, Tomac a lucrat în Administrația Prezidențială tot consilier pe probleme legate de românii de pretutindeni.

În anul 2008, Tomac a candidat fără succes pentru un post de deputat din partea PDL. Din anul 2009, a fost secretar de stat în guvernele Emil Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu. În anul 2012, a fost numit în funcția de consilier de stat la Departamentul Relații Internaționale și Politici Europene din cadrul Administrației Prezidențiale. Tot din anul 2012, Tomac a fost ales deputat în Parlamentul României din partea PDL, unde a activat timp de două mandate.

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025

Ludovic Orban este fost premier, candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, care au fost anulate. De asemenea, Ludovic Orban a fost și un susținător al lui Nicușor Dan, în anul 2020, în cursa acestuia pentru Primăria București. Mai mult, Orban l-a susținut și pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai.

În 1992 Ludovic Orban a început aventura în politică, devenind membru al PNL – Aripa Tânără (PNL-AT), devenit ulterior PL ’93 și a fost membru în Comitetul Director PL ’93 (1993-1997).

Ludovic Orban a fost ales din partea acestui partid în posturile de consilier local în Consiliul Sectorului 3 București (1992-1996) și consilier local în Consiliul Sectorului 1 București (1996-1997). Între 2004 și 2007 Ludovic Orban a fost viceprimar la București.

Apoi, a fost ales deputat în perioada 2008 – 2012 și 2012 – 2016. Între aprilie 2007 – decembrie 2008, El a ocupat funcția de ministru al Transporturilor în guvernul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Totodată, Ludovic Orban a fost premier în perioada 4 noiembrie 2019-7 decembrie 2020.

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025

Valentin Naumescu este profesor universitar la UBB Cluj, fost secretar de stat în MAE. El conduce și un ONG ce a lansat în premieră în decembrie 2024 propunerea ca Nicușor Dan să fie candidat la prezidențiale, iar Nicușor Dan a acceptat invitația. În trecut, Valentin Naumescu a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, fiind secretar de stat pentru diplomație publică (ianuarie 2005 – iunie 2007), consilier diplomatic în Centrala MAE în Direcția Diplomație Publică (iunie 2007 – februarie 2008) și Consulul General al României la Toronto (martie 2008 – octombrie 2012), potrivit CV-ului său de pe site-ul UBB. În luna august 2025, numele său a fost vehiculat ca o posibilă propunere a președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI. Valentin Naumescu are un doctorat în științe politice obținut în 2000 la UBB Cluj. Are studii de licență în Studii Europene (1994-1998) și Asistență Socială (1992-1996) la UBB Cluj și Medicină la UMF Cluj (1990-1996).

Informații despre ceilalți candidați găsiți aici - https://www.dcnews.ro/cine-sunt-cei-16-consiiieri-numiti-de-nicusor-dan-detalii-nestiute-pana-acum_1011563.html