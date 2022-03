Ești ceea ce mănânci: Atenție la ETICHETE! Ce trebuie să știi despre ingrediente

Chiar și cel mai informat și agitat consumator când citește etichetele, când cumpără produse alimentare, poate cădea într-o „capcană”: Sunt multe ingrediente ascunse care nu apar direct. Să mergem să vedem de ce nu este doar important, ci este cu adevărat fundamental, să pierzi o parte din timpul tău prețios pentru a-l dedica citirii cu atenție a etichetelor.

Eticheta este cartea de identitate a alimentului

Eticheta conține informații despre conținutul nutrițional al produsului și oferă o serie de indicații pentru a înțelege modul în care diferitele alimente contribuie la o alimentație corectă și echilibrată. Deși o lege din 2011 impune ca toate ingredientele folosite în preparatele alimentare să fie enumerate pe etichetă în ordine descrescătoare în funcție de cantitatea folosită, uneori indicațiile nu sunt clare pentru toată lumea. Există multe produse care conțin agenți de îngroșare, conservanți sau aditivi, adesea plasate pe etichetă indirect sau sub diferite denumiri și nu sunt ușor de citit.

Informațiile obligatorii care trebuie raportate pe etichetă sunt:

Numele alimentului

Lista ingredientelor

Orice substanță care poate provoca alergii

Cantitatea de ingrediente

Cantitatea netă de mâncare

Data expirării

Metode de conservare a alimentelor

Denumirea fabricii de producție

Țara de origine, UE sau non-UE

Instructiuni de folosire

Tărie alcoolică (pentru băuturi care conțin mai mult de 1,2% alcool)

Tabel nutrițional

Cât zahăr este recomandat pe zi

OMS (Organizația Mondială a Sănătății) recomandă să nu se depășească 10% din consumul zilnic de calorii de zaharuri simple (aproximativ 10 lingurițe). În alimentele pe care le cumpărăm de obicei, zahărul este conținut în materiile prime folosite în procesele care vor caracteriza produsul finit. Această cantitate adăugată nu este prezentă doar în acele alimente considerate „nesănătoase”. Dacă acordăm atenție etichetelor, ne dăm imediat seama că este prezent și în: supe și sosuri gata preparate, mezeluri și cârnați, pâine, cereale, iaurt și diverse brânzeturi ușoare, alimente pentru bebeluși și copii, etc.

Câtă sare este recomandată pe zi

OMS ne asigură întotdeauna doza zilnică recomandată să nu depășească (5g, o linguriță). Sarea are funcția de a conserva alimentele și de a le spori gustul și aroma. Iată o listă de alimente care sunt bogate in conținut de sare: pâine, biscuiți și alte produse de patiserie, supe și bulion ambalate, carne procesată și ambalate, pizza congelată. Consumul de sare in exces poate provoca probleme cardiace, accident vascular cerebral și hipertensiune arterială. Alimentele proaspete precum fructele, legumele, leguminoasele asigură echilibrul potrivit de sare și alte minerale de care organismul nostru are nevoie.

La început poate fi plictisitor să citești toate etichetele, să cântărești alimentele și să faci niște calcule. Dar aceștia sunt pașii fundamentali pentru a fi mai sănătos, pentru a înțelege pe deplin natura alimentelor și pentru a fi puțin mai liber să alegi ce să mănânci.

