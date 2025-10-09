Ce spune Bolojan despre relația cu Grindeanu și Kelemen Hunor

„Cu domnul Grindeanu, cum vă înțelegeți? Astăzi a ieșit un coleg de-al dumneavoastră din PNL, domnul Ciucu, cel care a spus că sunt trei oameni în PSD care au misiunea de a vă ataca în mod constant. Resimțiți această presiune din partea PSD-ului?



„Cu domnul Grindeanu și cu toți președinții de partide caut să am o relație bună. Pentru că, gândiți-vă, când ai patru partide într-o coaliție, dacă nu există un minim respect, o formă de minimă solidaritate, lucrurile nu pot funcționa. Și asta am încercat să fac în permanență: Să nu transfer conflicte din interior în spațiul public, pentru că oamenii pur și simplu s-au săturat de bălăcărelile noastre, cred că nu mai vor să vadă aceste lucruri. Sigur, constat ceea ce se întâmplă, atacuri din interiorul partidelor din coaliție, proiecte de legi care încalcă protocolul coaliției.

Văd acest lucru, am încercat să le neglijez, am încercat să mă concentrez pe ceea ce este important, sperând că toți suntem conștienți de câteva lucruri. În primul rând, că avem o mare responsabilitate pentru situația în care este România astăzi: Să menținem o stabilitate, pentru că ăsta este un indicator de bază legat de încrederea în România. Cred că suntem conștienți de situația dificilă în care suntem din punct de vedere bugetar și că fiecare din partidele noastre, unii într-o pondere mai mare, alții într-o pondere mai mică, au contribuit într-o formă sau alta la situația în care este România.

Deci avem obligația să scoatem România din această situație și că nu poți să iei măsuri de reformă dacă ești în permanență cu ochii pe sondaje sau dacă trebuie să găsești totdeauna un vinovat și să fugi, cum să vă spun eu, din poza de responsabilitate. Sper în decizii rezonabile ale tuturor colegilor noștri, indiferent că sunt președinți de partide, că sunt parlamentari, și eu încerc să nu potențez conflicte pentru că mi se pare o formă de lipsă de respect pentru cetățenii români”, a zis Ilie Bolojan la B1 TV.

„S-au supărat și cei de la UDMR din cauza intenției dumneavoastră, ca președinte al PNL, de a reduce numărul de parlamentari. Domnul Kelemen Hunor e gata să iasă de la guvernare?”, a întrebat Laura Chiriac.



„Nu știu de un astfel de aspect. Aici, ceea ce ați prezentat nu este, să spunem, oarecum exact. Există în Parlament mai multe proiecte de legi care prevăd reducerea numărului de parlamentari. Acum vă rog să vă gândiți: Am devenit președintele PNL cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, dacă ne ducem aminte, în luna noiembrie. Și unul din lucrurile pe care le-am afirmat, și eu personal cred în asta, este că, dacă s-ar reduce numărul de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic legat de calitatea parlamentară. Sigur, unii ar fi mai bine reprezentați, alții mai prost reprezentați. E foarte important să reducem numărul de parlamentari,dar să respectăm o pondere normală, așa cum este și astăzi, a reprezentării minorităților din România.



Dar ar fi anormal ca, dacă e un proiect pe rol și sunt în Parlament și votez, după șase luni de zile să-mi schimb părerea. Cred că nu este fair play față de electoratul nostru, față de ceea ce așteaptă România. Nu sunt un populist, nu cred că dacă vom avea 300 de parlamentari de mâine în România totul se va schimba, dar e o formă, cum să vă spun, de respect pentru electorat: Dacă ai încercat, dacă ai spus ceva, e bine să te ții de cuvânt și să faci asta. Și, în același timp, e o formă de a le arăta o minimă solidaritate, din punctul meu de vedere.

Problema de fond este calitatea legilor pe care le scoate un Parlament, calitatea parlamentarilor dintr-un Parlament, pentru că, la urma urmei, asta este menirea Parlamentului și, sigur, orientarea generală pe care o dă o majoritate parlamentară. Acestea sunt problemele de fond. Dar această problemă de formă, care este numărul de parlamentari, nu poate fi, cel puțin, scoasă de pe agenda publică. A fost un proiect de lege, s-a pus problema cum votează partidele.

PNL a spus: „Hai să ne respectăm angajamentele pe care le-am luat, dacă va trece, dacă nu va trece, rămâne de văzut”. Dar nu este un proiect care să fie în protocolul de coaliție, pentru că am convenit la început ca, pe ceea ce nu ne înțelegem, să nu introducem în protocol. Vă rog să vă gândiți că ne-am înțeles pe anumite lucruri, le-am și făcut, și după o lună și jumătate te trezești cu proiecte în Parlament care anulează ce ai stabilit”, a mai zis premierul la B1 TV.