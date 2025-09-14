Data actualizării: | Data publicării:

Măsura de securitate folosită pentru Trump la funerariile lui Charlie Kirk, folosită de zeci de ani. Și George Bush Jr. a avut asta la București în 2001

Donald Trump a anunțat că va participa la înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri. Jurnalistul Val Vâlcu a evidențiat o măsură de securitate des folosită de-a lungul timpului, pentru a-l proteja pe președintele american.

Înmormântarea lui Charlie Kirk va avea loc pe data de 21 septembrie, în statul Arizona, pe stadionul echipei de fotbal american Arizona Cardinals. Arena are o capacitate de peste 60.000 de locuri. 

La eveniment vor participa președintele american Donald Trump, J.D. Vance, dar și Marco Rubio. Prin urmare, se iau măsuri sporite de securitate.

Jurnalistul DC News Val Vâlcu a punctat o măsură de securitate, des folosită de-a lungul timpului, pentru protecția președintelui Statelor Unite.

"De exemplu, în anul 2001, George Bush Junior a venit la București și au fost folosite acele ecrane antiglonț, deși nu îl amenința cineva, ci îl așteptam de 50 de ani.

George Bush Junior a venit pentru a semna admiterea României în NATO (n.red. George Bush Junior a fost primit la București, în 2001, de președintele de atunci, Ion Iliescu. Președintele american și-a început discursul pe scena amplasată în fața Palatului Regal sub culorile unui curcubeu).

Dar între curcubeu și restul lumii erau acele ecrane anti-glonț. Se folosesc și se vor folosi. America este țară cu linșaj, violențe, sigur că nu le dorim, le descurajăm, dar, pe de altă parte, dacă te duci la ceremonii funerare reacția mulțimii în acea comunitate nu poate fi controlată", a punctat jurnalistul Val Vâlcu, într-o intervenție la România TV.

Detalii despre funeraliile lui Charlie Kirk

Organizaţia Turning Point USA, fondată de Kirk, a anunţat sâmbătă că evenimentul va avea loc duminică dimineaţă, 21 septembrie, pe stadionul State Farm, al echipei de fotbal american Arizona Cardinals, din Glendale.

"Alăturaţi-vă nouă pentru a sărbători viaţa extraordinară şi moştenirea durabilă a lui Charlie Kirk, o legendă americană", a declarat organizaţia pe reţelele sale de socializare.

Trump a dat vina pe "stânga radicală" şi pe "nebuni" pentru atac



Trump, care a dat vina pe "stânga radicală" şi pe "nebuni" pentru atac, a promis vineri că va participa la eveniment, după ce a vorbit cu Erika, soţia lui Kirk, considerat una dintre figurile cheie ale victoriei electorale din 2024 a republicanului, prin mobilizarea votului tinerilor.

"M-au rugat să merg şi cred că am obligaţia să fac asta. Am auzit că e weekendul viitor. Oricând va fi, voi merge", a declarat Trump presei.

"Fight for Charlie" - detalii despre înmormântarea de pe stadionul Sate Farme



Turning Point USA a lansat site-ul web "Fight for Charlie" pentru a anunţa înmormântarea de pe stadionul Sate Farme, arenă cu o capacitate de peste 60.000 de locuri, în Arizona, unde vicepreşedintele JD Vance a aterizat cu trupul neînsufleţit al lui Kirk joi, iar o slujbă de pomenire a avut loc vineri în oraşul Phoenix.

Kirk, un tânăr activist conservator influent şi un apropiat al lui Trump, a murit miercuri după ce a fost împuşcat în gât, în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley.

Bărbatul arestat şi acuzat de crimă este Tyler Robinson, un tânăr alb în vârstă de 22 de ani, care a tras cu o puşcă de pe un acoperiş din apropiere.

Până în prezent, autorităţile nu au oferit mai multe detalii despre capetele de acuzare cu care se va confrunta Robinson, deşi ar putea fi acuzat de crimă agravată, o infracţiune pasibilă de pedeapsa cu moartea în statul Utah.

Trump a declarat sâmbătă pentru NBC că "ar dori să vadă naţiunea vindecându-se" după moartea lui Kirk, deşi a reiterat că ţara "se confruntă cu un grup de nebuni din stânga radicală, iar aceştia nu joacă corect". 

Vezi și - Donald Trump va participa la înmormântarea lui Charlie Kirk. Când va avea loc + alte detalii

acest articol reprezintă o opinie
