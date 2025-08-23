Data actualizării: | Data publicării:

Ce a discutat Ilie Bolojan cu Maia Sandu la Chişinău

Autor: DCNews Team | Categorie: Politica

Premierul Ilie Bolojan, a fost primit astăzi, la Chișinău, de Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost primit astăzi, la Chișinău, de Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie – infrastructură, energie și proiecte de dezvoltare transfrontalieră. Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Un punct central al întrevederii l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces. Prim-ministrul a subliniat că determinarea Președintelui Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor. România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene.

Guvernul României își reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană.

Ce a discutat Ilie Bolojan cu Maia Sandu la Chişinău
23 aug 2025, 17:49
23 aug 2025, 17:49
Cele mai noi știri
