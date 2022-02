Categoriile de persoane care au nevoie de suplimente de vitamina D. "Construieşte sistemul imunitar uman"

Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat de ce suplimentele de vitamina D sunt necesare și pentru adulți, nu doar pentru copii. Vitamina D este prima linie de apărare, când organismul uman se confruntă cu un virus ori cu o bacterie. Este unul dintre motivele pentru care vitamina D se administrează zilnic, din a 10 a zi de viaţă, până la vârsta a treia.

"Primii soldaţi din organismul uman au nevoie de vitamina D. Din suplimente şi din hrană, mai exact din produse grase. Această vitamină reduce riscul reacţiilor inflamatorii exagerate. Explicam de ce şi adulţii au nevoie de suplimente. Vitamina D construieşte sistemul imunitar uman. Din păcate, frecvent, doar copiii primesc suplimente.", a declarat Mihaela Bilic.

”Toate celulele sistemului imunitar prezintă receptori pentru vitamina D, această vitamină D este preluată, au un rol important în aşa numita apărare înnăscută a organismului.”, a explicat Veronica Lazăr, Facultatea de Biologie.

Cine are concentrație scăzută de vitamina D

Concentrații scăzute de vitamina D au persoanele care suferă de obezitate, boli cardio-vasculare, diabet. Toţi aceşti pacienţi au inflamaţie cronică. Fumatul este, de asemenea, o boală cronică inflamatorie, relatează Pro Tv. Dacă sunteţi într-una din aceste categorii ar trebui să faceți niște analize pentru afla dacă nu aveți deficit de vitamina D și să cereți medicului dumneavoastră suplimente. Un studiu recent sugerează că celulele T nu se mobilizează dacă detectează cantități mici de vitamina D în sânge.

Doza perfectă de vitamina C pentru o femeie vs. un bărbat

Medicul nutriționist Anca Hâncu a spus anterior cum ne putem lua necesarul de vitamine și minerale din alimente.

„Vitaminele liposolubile, A, D, K, pot fi depozitate în organism. Astfel că, și după două sau trei luni, pot fi folosite. Vitaminele hidrosolubile se elimină zilnic prin urină și nu pot fi depozitate. Prin urmare, zilnic, noi trebuie să luăm vitamina C. De unde? Nu din pastile. Avem legume. De exemplu, luăm 95 de grame de vitamina C dintr-un ardei roșu pe care îl putem mânca de dimineață - doza de vitamina C pentru un bărbat. O portocală ne aduce doza perfectă pentru o femeie. Vitamina C reface și alți antioxidanți, de aceea este foarte importantă”, a spus medicul nutriționist Anca Hâncu. De asemenea, potrivit specialistului, vitamina C stimulează imunitatea și are rol în absorbția colagenului. Vezi mai mult AICI.

