Carmen Avram, comentariu după ce 'nemaivăzutul' ministru Oros a spus că nu mai ține minte când a fost ultima dată la piață

'L-am văzut, în sfârşit, la față pe dl. Oros! Cum care Oros? Nemaivăzutul ministru al Agriculturii. Şi am descoperit că şi vorbeşte. Dânsul, fiind un mare patriot şi primul specialist al țării în agricultură, ne-a zis aşa:

1. Nu ne doare capu' de deşertificarea din sudul țării. Ne adaptăm la culturi şi plantăm kiwi

2. Daca vreun fermier mofturos o să vrea apă, o să desalinizăm Marea Neagră şi o să-i dam omului, dacă chiar nu poate- şi nu poate! - fără irigații. (Noi nu putem scoate apa din Dunăre, dar desalinizăm marea...)

3. N-a mai fost într-o piață de luni. Luni de zile. Că soția face aprovizionarea, zice. Păi, nu? Că, în afară de shopping, ce altceva ar mai fi de făcut, ca ministru al agriculturii, într-o piață?

4. N-a fost nici în supermarket. Nici fermierii români. În sfârşit, are un punct comun cu agricultura românească.

5. Şi nici de târgurile pentru micii producători nu mai ştie: or fi deschise? or fi închise? Nu are importanță, domn' ministru: busuiocu' şi muştaru' încă nu s-au făcut. Ştiu că le susțineți, da' ai noştri încă mai aşteaptă sa le vină semințele şi borcanele din import.', a scris Carmen Avram, pe pagina sa de Facebook.

