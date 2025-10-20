€ 5.0890
Data actualizării: 20:14 20 Oct 2025 | Data publicării: 20:11 20 Oct 2025

Când ar fi vrut Nicușor Dan să fie alegeri pentru Primăria București
Autor: Anca Murgoci

nicusor-dan-summit-nato-iunie-2025-5_85882900 Sursa foto: Agerpres
 

Când vom avea alegeri pentru Primăria București?

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că ar fi preferat ca alegerile pentru Primăria București să aibă loc în luna noiembrie, nu pe 7 decembrie.

„Dacă tot se fac, aș fi preferat să fie în noiembrie, ca să nu interfereze cu preocuparea oamenilor pentru sărbători, vacanțe și ce se întâmplă în mod firesc în luna decembrie. E o decizie a Coaliției, eu am încercat, când mi s-a cerut o părere, să arbitrez”, a afirmat președintele la Antena 1.

 

„Niște dorințe” legate de alegeri

 

El a recunoscut că are și el „niște dorințe” legate de alegerile pentru Primăria Municipiului București.

„Constituția mă obligă să fiu echidistant, dar, evident, am și eu opinii. Am fost primar patru ani și jumătate și, ca bucureștean, am dorințe privind ceea ce ar trebui să se întâmple mai departe la primărie. Reamintesc că bucureștenii au votat la referendum două chestiuni importante și mi-aș dori să le văd puse în practică, pentru că ar rezolva niște probleme”, a zis Nicușor Dan.

„E bine să existe un primar votat de bucureșteni, fără discuție. Dar, chiar dacă tentația fiecăruia dintre noi este să fim revoluționari, în politică trebuie să ajungi la majorități și ai nevoie de echilibru. Partidele au multe neajunsuri, în țara asta e corupție, instituțiile nu funcționează, iar mulți politicieni fac politică pentru buzunarele lor”, a zis Nicușor Dan.

Totuși, susține că pozițiile divergente din Coaliție pot fi legitime: „Este legitim ce spune USR, că vrea alegeri acum, dar și ce spune PSD, că o campanie agresivă ar putea destabiliza Coaliția”.

„Trebuie să facem diferența între ceea ce este legitim și ceea ce nu este. Fiecare partid a avut o poziție legitimă. Eu sunt obligat prin rolul meu constituțional să fiu mediator”, a încheiat Nicușor Dan.

