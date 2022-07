Câciu se ferește de cuvinte. Nu vorbește de măriri de taxe, doar de ajustări fiscale

Adrian Măniuțiu, analist economic, i-a adresat următoarea întrebare ministrului Adrian Câciu: „Trăim în niște timpuri în care inclusiv strategia fiscală trebuie să se schimbe. Dumneavoastră pe ce ați pune accent? Ce ar trebui să impozităm în România? Capitalul? Proprietatea? Munca?”

„Această discuție eu cred că a avut loc deja. Revenim să discutăm din nou despre fiscalitate. Ajustarea fiscală s-a încheiat. Și evident a avut în vedere un echilibru între capital și muncă. Nu trebuie să fim economiști să vedem că există acest dezechilibru, avem o impozitare a muncii foarte ridicată, una dintre cele mai ridicate din Europa. Nu mai am de ce să am alte opinii, decât cele care au fost exprimate în această ordonanță care a însemnat ajustarea fiscală la acest moment. Cum să zic... Nu avem ajustări în cascadă. O perioadă de timp, aceasta va fi fața fiscalității din România, să spun așa”, a spus Adrian Câciu.

Negrescu, întrebare pentru Câciu

Și Adrian Negrescu i-a adresat ministrului o întrebare. „Întrebarea mea pentru Adrian Câciu este legată de ultima sa postare în care și-a cerut scuze pentru asocierea dintre antreprenori și babuini. Spunea ministrul acolo că Ministerul pe care îl reprezintă are în derulare șase programe de sprijin pentru firmele românești, totalizând circă 4 miliarde euro. Mă interesează nu care sunt programele, e irelavant ce scrie pe hârtie, ci care sunt rezultatele concrete ale acestora. Câte firme au fost ajutate? Câte locuri de muncă au fost create? Și care este plusvaloarea oferită de aceste forme de sprijin?”, l-a întrebat analistul Adrian Negrescu pe ministrul Câciu.

„2 miliarde din 4 au intrat în economie în primul trimestru al acestui an. Și evident că aceste 2 miliarde se duc în aproape 12.000 de companii care au beneficiat de finanțare. Pe de o parte, mențin locuri de muncă, pe de altă parte, creează și valoare adăugată și investiții. Pentru că noi, în acest moment, ne-am axat foarte puternic pe finanțarea economiei de producție”, a spus Adrian Câciu, fără să precizeze exact câte locuri de muncă au fost menținute.

„Pentru că am vorbit de ajustarea fiscală, una dintre măsurile care a scăpat este acea măsură cu profitul de investit în dezvoltare, în retehnologizare, care până acum nu era valabilă”, a mai spus Adrian Câciu.

„România are o serie de recomandări de țară primite, de-a lungul timpului, care au stat la baza unor angajamente în PNRR privind necesitatea de consolidare fiscală și pe partea de venituri, nu numai pe partea de cheltuieli. În cea mai mare parte, noi am propus detaliile, dar ca principii, dânșii (n.r Uniunea Europeană) ne-au propus un model foarte simplu. Trebuie să ajungeți cu partea de venituri cu 2,5 puncte procentuale, față de 2019, asta este ținta. Aici sunt două elemente pe care poți să te axezi. Una este cea de ajustare fiscală, eliminarea unor distorsiuni. Nu numai că sunt elemente de excepții fiscale, dar au distorsionat în anumite zone mediul economic. Lucrurile sunt cunoscute. Pe de altă parte, creșterea capacității administrative de colectare. Dacă ne uităm și la partea asta, este cea mai mare provocare pe care o am ca ministru pentru că aici este, de fapt, din punctul meu de vedere, cheia. Nu trebuie neapărat o schimbare radicală de regim fiscal. Din punctul meu de vedere, România este echilibrată economic, are o serie de distorsiuni, dar care, cu ajustarea pe care am făcut-o acum o să înceapă să își piardă din elementul nociv” a mai zis ministrul.

Câciu: Relația cu antreprenorii este una onestă, corectă

Amintim că ministrul Adrian Câciu a avut un derapaj la adresa antreprenorilor din România, pe care i-a numit „babuini". Comentariul a fost făcut, e drept, înainte ca acesta să ocupe funcţia din Guvernul Ciucă. Acum spune că relația sa cu antreprenorii este „onestă” și „corectă”.

„Relația cu antreprenorii este una onestă, corectă, și sunt unul dintre cei care au susținut clar că noi trebuie să punem bani rapid în economie”, a mai spus Adrian Câciu.

Declarațiile au fost făcute la Antena 3, în cadrul emisiunii moderate de Sabina Iosub.

