VIDEO. Un bursuc a fost salvat dintr-un bazin de beton din Panciu

Un bursuc căzut într-un bazin de beton din Panciu a fost salvat de cei de la Centrul pentru Salvarea și Reabilitarea Animalelor Sălbatice – ACDB.

„ Am salvat acel bursuc , dar cu mult necaz am înțeles ca un alt exemplar nu a fost la fel de norocos pentru a fi scos în viată din respectivul put betonat. Vedem astfel de situații, în care tot felul de “capcane antropice” omoară fel de fel de animale sălbatice și nu de puține ori suntem chemați sa salvăm exemplare prinse în puțuri adânci de beton, în canalizări fără capace, în țevi de scurgere sau bazine cimentate.Acest bursuc a fost norocos! A fost văzut de un locuitor care muncea la vie si am fost anunțați la timp. După un tratament medical adecvat, va fi eliberat în habitatele din care provine, dar sperăm ca de data asta puțul sa fie astupat”, au scris cei de la ACDB pe Facebook.