„Bătaie” la USR. Ghingheș și Viziteu se întrec în acuzații

Viceprimarul Bacăului, Cristian Ghingheș, acuză că primarul orașului, Lucian Stanciu-Viziteu vrea "să golească de conținut funcția de viceprimar" pentru că ar avea "o înțelegere cu fostul primar de la Pro România, trimis în judecată de DNA într-un dosar de corupție." "Practic, a uitat ce le-a promis băcăuanilor în 2020.", a adăugat el.

"Dintr-odată, fostul primar are o frumoasă colaborare cu colegul meu de la USR.", a mai spus Ghingheș.

După ce moderatoarea Cătălina Porumbel a afirmat că "sunt mai multe probleme reclamate la primăria la care lucrați, că domnul Viziteu dă contracte pe bandă rulantă unor apropiați ai domniei sale, unii dintre ei chiar membri USR", Ghingheș a menționat că "știu despre aceste lucruri și am atras atenția și în partid".

"Probabil de asta am fost și exclus. N-am spus că fură, dar am spus că, de exemplu, angajează soțiile consilierilor locali de la Pro România, că se acordă contracte preferențiale fără concurs unor personaje din jurul partidului, că și-a dat mâna cu fostul primar trimis în judecată, că a făcut angajări ilegale...", a declarat apoi Cristian Ghingheș.

Cătălina Porumbel a remarcat, făcând referire la Cristian Ghingheș, că "dumneavoastră de la USR spuneți despre primarul USR din Bacău că face o serie de nereguli. E o premieră pentru lumea politică din România."

Întrebat dacă a făcut o plângere la Parchet, Ghingheș a răspuns că "sunt o serie de cauze despre care, din păcate, nu pot da detalii".

Lucian Stanciu-Viziteu nu a dorit să intervină pe tema acestui subiect, a adăugat moderatoarea Cătălina Porumbel.

Într-o postare pe Facebook, Cristian Ghingheș, viceprimarul Bacăului, a atacat în contencios administrativ deciziile prin care primarul orașului, Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentant al Uniunii Salvați România, i-a retras toate atribuţiile:

"Săptămâna aceasta am depus la Tribunalul Bacău acțiunea prin care solicit judecătorilor de contencios administrativ să anuleze cele două dispoziții prin care primarul mi-a retras în mod abuziv atribuțiile.

Principalele argumente invocate în cerere sunt nemotivarea celor două acte administrative, respectiv excesul de putere săvârșit de primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu prin încercarea de a goli de conținut funcția de viceprimar.

Știți deja motivul: la baza retragerii atribuțiilor a stat dorința primarului de a mă forța să demisionez pentru că nu am fost de acord cu târgul politic pe care primarul îl are cu fostul primar Cosmin Necula, trimis în judecată de DNA pentru corupție. Am refuzat să demisionez pentru a lăsa locul liber unui viceprimar de la Pro România și consecințele nu au întârziat să apară.", a scris Ghingheș.

