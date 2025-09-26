€ 5.0754
Data actualizării: 10:49 26 Sep 2025 | Data publicării: 09:34 26 Sep 2025

Bărbatul care a luat de mână o elevă lângă școală, reținut de polițiști
Autor: Tiberiu Vasile

masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Bărbatul de 52 de ani din Unguriu a fost reținut după ce ar fi luat de mână o elevă în apropierea unei școli.

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Unguriu, a fost reținut de polițiștii din Buzău după ce ar fi încercat să abordeze o elevă în apropierea unei școli, luând-o de mână fără acordul acesteia, fapt ce a speriat-o pe minoră. 

Incidentul a avut loc joi, în jurul prânzului, pe o stradă din municipiu. Minora se îndrepta către unitatea de învățământ când ar fi fost oprită de bărbat, care ar fi încercat să o tragă de mână împotriva voinței sale. Eleva s-a speriat, a strigat și a fugit spre școală, fiind observată de mai multe persoane aflate în zonă.

"Imediat după comiterea faptei, bărbatul a fost imobilizat de către persoanele aflate în zonă, care au sesizat imediat poliţia. În urma sesizării, la faţa locului au intervenit echipaje din cadrul Poliţiei municipiului Buzău, care au preluat persoana şi au condus-o la sediul poliţiei în vederea clarificării situaţiei. Din investigaţii a reieşit că persoana adultă implicată este un bărbat de 52 de ani, din Unguriu", a transmis IPJ Buzău.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore

Ulterior, individul a fost reținut pentru 24 de ore, măsura fiind dispusă de polițiști sub coordonarea procurorilor.

"În baza materialului probator administrat, sub coordonarea parchetului, poliţiştii au luat faţă de bărbat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, pentru lovirea sau alte violenţe. Poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi luarea măsurilor legale ce se impun", informează sursa citată.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, fata ar fi elevă a Școlii Nr. 11 din Buzău. Momentul ar fi fost observat inclusiv de un polițist aflat în timpul liber, care a confirmat că minora a reacționat speriată și a spus că nu îl cunoaște pe bărbatul respectiv, conform Agerpres.

barbat
retinut
buzau
eleva
politisti
minora
